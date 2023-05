La trágica historia de Tina Turner: Vivió la muerte de sus dos hijos y fue víctima de maltrato

Tina Turner, la legendaria cantante y artista de origen estadounidense, ha fallecido, a los 83 años, dejando un impacto inolvidable en la industria de la música. Apodada "la reina del rock and roll", Tina nunca dejó de deleitarnos con su poderosa voz y energéticas presentaciones en el escenario, durante su larga trayectoria profesional.

Sin embargo, detrás de su icónica carrera musical, la vida de Tina Turner estuvo marcada por una serie de desafíos y tragedias. Desde el maltrato que sufrió hasta la pérdida de sus hijos y su lucha contra el cáncer; su historia es una inspiración de resiliencia y superación. A continuación, repasamos algunas de las desgracias que Tina Turner enfrentó a lo largo de su vida.

El maltrato y la violencia doméstica

Uno de los aspectos más oscuros de la vida de Tina Turner fue el maltrato y la violencia doméstica que sufrió durante su matrimonio con Ike Turner.

La relación de Tina con el músico comenzó cuando él la contrató como vocalista para su banda, los Kings of Rhythm, cuando ella tenía 17 años. Un año después, en 1958, Ike acogió a Tina y a su primer hijo recién nacido, Craig, fruto de su relación con el saxofonista Raymond Hill, ya que su madre la había echado de casa. Dos años más tarde, la pareja tuvo a su único hijo en común, Ronald. En 1962 se casaron y Tina adoptó a los dos hijos de Ike, Ike Jr. y Michael.

Aunque a primera vista podría parecer una historia con final feliz, la realidad fue todo lo contrario. Durante muchos años, Tina y su hijo mayor fueron víctimas de abusos físicos y emocionales a manos de Ike, viviendo en un constante estado de miedo y angustia.

Este doloroso capítulo de su vida llegó a su fin cuando finalmente tuvo el coraje de dejar a Ike Turner en 1976, a quien también le unía su carrera musical. Su valentía para escapar de un matrimonio abusivo es un testimonio de su fuerza y determinación.

La muerte de sus hijos

Por si haber sido víctima de maltrato no fuera suficiente, la vida de Tina Turner también se vio ensombrecida por la tragedia de la pérdida de sus hijos biológicos.

Su primogénito, Craig, se quitó la vida en 2018, con 59 años. Una devastadora pérdida que dejó a Tina y a su familia sumidos en un profundo dolor. "Era una persona introvertida. Era muy tímido, así que no me di cuenta, pero ahora cuando escucho nuestras últimas conversaciones, noto un cambio. Las últimas veces que hablamos, las conversaciones fueron diferentes, y no me di cuenta hasta después del suicidio", declaró la reina del rock.

Cuatro años después, en diciembre de 2022, su hijo menor, Ronnie, murió a causa de un cáncer. "Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi querido hijo", publicó en Instagram.

Estas pérdidas tan dolorosas dejaron una huella imborrable en la vida de Tina Turner. A pesar de todo, ella encontró la fuerza para seguir adelante y mantener viva la memoria de sus queridos hijos.

La batalla contra el cáncer

Además de las dificultades emocionales, Tina Turner también ha tenido que luchar durante muchos años contra el cáncer. En 2016, reveló que había sido diagnosticada con cáncer intestinal y su primera rección fue optar por la eutanasia -legal en Suiza, país donde residía- sin embargo, su segundo marido, el productor musical Erwin Bach, le disuadió de la idea y la cantante se somteió a un trasplante que fue todo un éxito.

Tina siguió su lucha dejándose acompañar por un equipo médico y adoptó un estilo de vida más saludable, decisiones que le han permitido llegar a los 83 años. El impacto de su enfermedad le hizo convertirse en un altavoz en la concienciación sobre el cáncer.

El legado de Tina Turner

Su carrera musical es una muestra de su resiliencia. Canciones como 'Proud Mary' y 'What's Love Got to Do with It' se han convertido en himnos de empoderamiento para muchas personas en todo el mundo.

Gracias a temas como los que acabamos de mencionar, Tina ha inspirado, y seguirá inspirando, a innumerables personas a nunca rendirse ante la adversidad y a encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros.