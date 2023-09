Los tonificados brazos de Rosa López con los que presume de músculos

Hace apenas unos días vimos cómo Rosa López se adelantaba a la vuelta al cole y retomaba su rutina deportiva para afrontar en este comienzo de curso nuevos retos y propósitos.

Lo cierto es que desde hace un tiempo es más que habitual ver entre su muro en redes intensos entrenamientos con los que cuidar su cuerpo y también su mente, tal y como recientemente volvía a demostrar con un vídeo donde veíamos a la cantante realizar tanto una serie de flexiones con mancuernas como unas dominadas.

Sin embargo, con lo que la finalista de la tercera edición de 'El Desafío' conseguía realmente dejarnos boquiabiertos fue con la publicación que tres días más tarde inmortalizaba en su perfil donde mostraba sus increíbles brazos musculados y donde algunos de los usuarios alababan asombrados su espectacular forma física, asegurando que se estaba poniendo "más fuerte que el vinagre". Unas imágenes que dejan prueba que la reina Letizia no es la única que luce unos brazos tonificados entre nuestras celebrities.

Además, la intérprete de 'Europe's Living a Celebration' aprovechó su publicación para compartir una sincera reflexión junto a la que confesó lo maravillada que está con seguir aprendiendo a sus "42 añitos".

"Hay algo que me encanta, no paro de aprender de ti @davidnavarrofitness. Siempre me voy pensativa y reflexionando a casa por tu culpa, amigo. Desde la importancia del descanso entre series o tipos de ejercicios, lo jodidamente importante que es tener una buena movilidad y tener fuerza. Hasta la lógica y la sabiduría que tienes aplastante, con la que me convences, gracias a tu experiencia y profesional en ello. Yo que sé tío... unos fondos bien hechos, tus consejos arrolladores y claves para seguir... en fin... DE VERDAD, ¡GRACIAS! No hay papel que garantice este lujo y esta serie de aprendizaje", reflexionaba.