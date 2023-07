Rosa López estalla tras las críticas recibidas por su actuación en el cumpleaños de 'El Turronero': "Estoy hasta el mismísimo"

El pasado mes de marzo, Rosa López se enfrentaba a la serie de críticas que recibió tras su actuación en la segunda edición del 'Barcelona Eurovision Party'. Una actuación que no fue especialmente bien recibida por el público, donde la cantante interpretó su mítico 'Europe's Living a Celebration', y tras la que se vio en la necesidad de compartir un extenso texto junto al que aseguró que "nunca es fácil lidiar con el odio y las críticas".

Ahora, por desgracia, la granadina se ha vuelto a ver envuelta en una situación similar. Y es que, este pasado fin de semana, además de como invitada, la artista asistía al comentado cumpleaños de 'El Turronero' para derrochar talento, nada más y nada menos que, con el mítico y famoso single que interpretó en la gran fiesta eurovisiva previa al certamen.

Rosa López en el cumpleaños de 'El Turronero' | GTRES

Sin embargo, algunos de sus seguidores, al parecer, consideraron que hubo ciertos fallos del directo o problemas con el sonido, tal y como le hicieron saber en la publicación que inmortalizó del show. A raíz de lo sucedido, Rosa López decidió limitar los comentarios del post e hizo frente a ellos con una grabación que publicó vía Instagram Stories.

"Estoy hasta el mismísimo ya, de verdad", así de contundente se mostró la finalista de la tercera edición de 'El Desafío' al comienzo del vídeo, para de inmediato reprochar que "luego no queremos que en la escuela haya problemas de salud mental, psicológicos...".

"Estoy confirmando que cuando las cosas se hacen bien, solo lo ven cuatro gatos pero, cuando subo algo de deporte, lo ve todo el mundo. Cuando algo no sale perfecto, todo el mundo se ensaña...", explicaba antes de asegurar que "de aquí en adelante voy a poner todo lo que me dé la gana, por supuesto". "Mis seguidores de hace 20 años me dicen las cosas en persona, con los que tengo confianza (...) pero cuando alguien que no sabe de ti... hasta los huevos estoy ya, que no tengo pero estoy hasta los huevos", comentaba enfadada.

"El que quiera ver lo bueno que se venga a los conciertos, con todas sus imperfecciones y todas sus cosas naturales y el que quiera ver lo malo pues que se enfoque en redes sociales", aseveraba antes de despedirse lanzando un desafío: "Así que, estad atentos a las redes sociales, a los vídeos de deporte que subo, a las desafinaciones, a las cosas que estuvieron mal. Buen día, salud mental, positiva a tope, venga quererse, eh, un besito".