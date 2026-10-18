Tomás Páramo, rotundo ante los rumores de ruptura entre Tana Rivera y Roca Rey: "Yo les apoyaré siempre"

Tomás Páramo es íntimo amigo tanto de Tana Rivera como de Andrés Roca Rey, y en los seis meses que ha durado su intensa historia de amor era de lo más habitual ver a la pareja junto al influencer.

Tomás ha sido testigo del inicio de su romance, de sus mejores momentos y, posiblemente, también de la fuerte discusión que habría provocado que el torero peruano pusiese fin a su noviazgo por sus diferentes maneras de vivir y de ver la vida.

Tana Rivera y Andrés Roca Rey | Gtres

Esta crisis ha dejado a la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo triste y completamente descolocada al no esperarse la decisión de su novio.

Sin embargo, el marido de María García de Jaime ha evitado pronunciarse sobre la posible ruptura, aunque sus declaraciones han sido de lo más reveladoras.

Tomás Páramo | Europa Press

"Muy bien, todo el mundo muy bien", ha revelado sobre cómo se encuentran Tana y Roca Rey en estos momentos. Sin embargo, tajante, ha evitado ser él el que confirme el fin de su noviazgo porque "creo que de la vida privada de cada uno tiene que hablar cada uno, ¿no? Así que yo os agradezco mucho vuestro cariño, pero muchas gracias".

"¿Pena? No creo. Todo muy bien", ha añadido con una sonrisa dejando entrever que podría no tratarse de una decisión definitiva antes de dejar claro que "yo les apoyaré siempre, los quiero un montón".

Tana Rivera, Fran Rivera y Tomás Páramo tras visitar a Roca Rey en el hospital | Gtres

La de Tana y Andrés no es la única pareja a la que rodean los rumores de ruptura, ya que también se especula que la relación de su otra íntima amiga, Victoria Federica, con Jorge Navalpotro atravesaría por su peor momento.

"Mirad, chicos, todo fenomenal. El desfile ha estado muy bien. Yo con María genial. Mi vida genial. Así que yo creo que de la vida personal de cada uno, si lo deciden, tendrá que hablar cada uno. Y más cuando son cosas privadas, que de hecho yo creo que por las personas que me preguntáis de su vida privada, nunca hablan. Así que yo os lo agradezco vuestro cariño conmigo, pero hasta aquí, por favor", ha sentenciado visiblemente incómodo.