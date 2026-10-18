Álex González, sobre su deseo de ser padre con Carla Virgós: "Es ley de vida"

Siempre discreto con su vida privada, Álex González se ha sincerado como nunca sobre su relación con Carla Virgós. Fue a principios de enero cuando comenzaron los rumores de idilio cuando ambos viajaron juntos a Bali y, con el paso de los meses, el actor ha dejado de esconder su felicidad para presumir en redes sociales del gran momento que está viviendo al lado de la influencer.

Con ella, el actor ha encontrado la estabilidad tras las mediáticas historias de amor que protagonizó en el pasado con Chenoa, Mónica Cruz, Adriana Ugarte, Beatriz Montañez, Carmen Jordá, o María Pedraza.

Ya nos dejó una pista de lo enamoradísimo que estaba de Carla el pasado 13 de agosto cuando, coincidiendo con su 46 cumpleaños, dedicó públicamente unas preciosas palabras a la creadora de contenido: "Qué suerte poder celebrar la vida así (…) Y a ti, mi amor, gracias por hacerlo posible. Por pensar en todo, por cuidarme, por sorprenderme y, sobre todo, por hacerme tan feliz. Qué suerte estar vivo. Qué suerte poder celebrarlo así".

Y ahora, en su reaparición ante las cámaras en la presentación de la nueva iniciativa solidaria de Solán de Cabras en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, ha abierto su corazón y por primera vez ha confesado que le gustaría ser padre.

"La verdad que... Al final es una cosa que, quiero decir, es ley de vida. Que claro que sí. Si llega el momento, pues sí. Es que no sé qué contestarte", ha expresado con timidez, reconociendo con una sonrisa y un "pues sí, posiblemente" que se ve con un 'mini Álex' más pronto que tarde.

Álex González | Europa Press

Además de por su profesión, Álex ha protagonizado numerosos titulares en los últimos meses por su defensa del bienestar basada en una buena alimentación, ejercicio físico y los beneficios de la luz solar. Una filosofía de vida que comparte con Carla y que ha asegurado que "no quiero legitimar" ya que "solamente cuento mi experiencia porque llevo más de 25 años dedicándome a investigar sobre el bienestar y demás".