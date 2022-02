David Bustamante, sobre Yana Olina: ''Es la persona que más y mejor me ha demostrado que me quiere''

Después de varios meses de éxito rotundo, el musical 'Ghost' se despide de Madrid para emprender una gira que le llevará a recorrer las ciudades más importantes de nuestro país. Para celebrarlo, David Bustamante, enamorado de su trabajo y de su vida, ha concedido una entrevista en la que, más cómodo que nunca, responde a los rumores de boda con Yana Olina cuando están a punto de celebrar su cuarto aniversario de amor y confiesa qué le dijo su hija Daniella tras contar que había suspendido música.

Después de estos dos complicados años marcados por la pandemia del coronavirus, de los que el cantante asegura que han sido ''muy duros'', David confiesa que ''volver a tener proyectos, trabajo, eso es la verdadera felicidad''.

En casa, al artista le ven ''contento y feliz'', pues afirma: ''Me ven que me siento realizado, hay un antes y un después, estoy aprendiendo muchísimo. Uno intenta no desentonar y nos hemos preparado desde hace mucho tiempo y le hemos dado mucho cariño, es muy divertido, es apasionante''.

Sobre cuando el cantante expresó públicamente que Daniella había suspendido música, confiesa que su hija le regañó: ''No me lo recuerdes, el otro día me echaba la bronca por contar lo que suspende y no las que aprueba y tiene razón porque las ha sacado todas con unas notazas, estoy contentísimo''.

De quien tampoco ha dudado en pronunciarse es sobre su pareja, Yana Olina, con quien atraviesa un increíble momento personal y de quien está de lo más enamorado a juzgar por sus palabras: ''Mi vida personal tengo una pareja maravillosa, un ángel que es Yana (...) Llevamos ya más de cuatro años viviendo juntos, os gusta una boda. Estoy muy feliz, he conocido la persona que más y mejor me ha demostrado que me quiere. Es muy buena, es discreta, es una gran profesional y me hace mejor y me hace feliz''.

Sin embargo, de lo que ha preferido guardar silencio ha sido sobre si su hija está disfrutando con su hermanito, el pequeño Miguel Jr., el hijo que su exmujer Paula Echevarría comparte fruto de su relación con Miguel Torres: ''Eso me complicáis a mí. Lógicamente ella está feliz con su hermano, pero ya de las otras de la otra casa se lo preguntáis a ellos porque al final me complicáis a mí'', y con quienes Bustamante ha asegurado que atraviesa un gran momento: ''Todos nos llevamos muy bien, que es como tiene que ser. Hay que ser inteligente y si todo es normal pues al final de todo, todos somos familia''.

