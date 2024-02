Así es Cruz, el hijo de David y Victoria Beckham que ya tiene 19 años

El 20 de febrero de 2005, los medios de comunicación españoles se hacían eco del nacimiento del tercer hijo de David y Victoria Beckham, Cruz. Llamado el "más español" de la familia, por el hecho de haber nacido en Madrid, puesto que el patriarca de la familia jugaba entonces en uno de los equipos de futbol de la capital de España, el Real Madrid.

Mucho ha llovido desde entonces. Ahora, Cruz Beckham acaba de cumplir 19 años y su vínculo con nuestro país parece ser solo un vago recuerdo. A sus 2 años y medio, su padre fichó por Los Angeles Galaxy, llevando a la familia lejos de su hogar español. ¿Cómo es ahora el penúltimo hijo de los Beckham? Repasemos todo lo que se conoce gracias a las redes sociales.

Personalidad

A juzgar por las imágenes que hemos podido ver de Cruz a lo largo de estos 19 años, él es el más "descarado" y pícaro de la familia Beckham -todos estos adjetivos, en el buen sentido, por supuesto-. Tan solo hay que ver la gran cantidad de fotos que tiene de pequeño haciendo muecas, como la que ha colgado su padre para felicitarlo por su decimonoveno cumpleaños.

Su carácter alborotado y travieso contrasta con su "amable corazón", como describe David, y su faceta muy familiar. Su padre y su hermano mayor aparecen en muchos de sus posts, una muestra de la gran admiración y respeto que siente hacia ellos y sus respectivas carreras profesionales.

Por otro lado, gracias a otras imágenes que ha publicado la familia Beckham en las redes sociales, sabemos que uno de sus planes favoritos es tomar cerveza junto a sus padres y sus hermanos. Prueba de ello es el vídeo que ha publicado este martes Victoria como felicitación.

Pasión musical

Cruz ha demostrado su vena artística desde pequeño. Hace siete años, sorprendió a todos lanzando un villancico con un videoclip. "If Everyday Was Christmas", canta con una voz angelical y mostrando algunos pasos de baile estilo break dance.

Siguiendo los pasos de su madre, Cruz muestra un interés evidente por la música y su perfil de Instagram está lleno de publicaciones en las que aparece en estudios de gravación o tocando algún instrumento. Como esta, en la que, además, lleva con orgullo una camiseta vintage de las Spice Girls -que puedes conseguir en Amazon por 20 euros-.

El instrumento que más le encaja al joven Beckham es la guitarra. El pasado verano, durante las vacaciones familiares en Croacia, mostró su habilidad musical al tocarla interpretando el tema de The Beatles, Here Comes The Sun, para sus padres y su hermana pequeña.

Sus publicaciones más recientes en Instagram revelan su firme compromiso con la industria musical. Y, así, persiguiendo sus sueños, ha podido codearse con artistas de talla internacional.

Multifacético como su familia

A pesar de su enfoque musical, Cruz no olvida su amor por el fútbol, compartiendo su pasión por el balompié en sus redes sociales. Aunque por ahora sigue los pasos musicales de su madre, también refleja la versatilidad que caracteriza a la familia Beckham.

Como hemos, dicho, Cruz es el tercero de los hermanos Beckham. El mayor, Brooklyn, de 24 años, se dedica al mundo de la moda igual que su madre en la actualidad. Trabaja como modelo desde hace varios años y está casado con la actriz y modelo estadounidense Nicola Peltz, de 29 años.

Luego está Romeo, de 21 años, que es quien ha elegido la profesión de su padre y actualmente se encuentra jugando como delantero en el club Brentford Football Club de la Premier League.

Romeo, Cruz y Brooklyn Beckham | GTRES

Por último, Brooklyn, Romeo y Cruz tiene una hermana pequeña llamada Harper, de 12 años, que aún es muy joven para decidir qué quiere ser cuando sea mayor, pero lo que sí ha demostrado es la conexión que tiene con su padre.