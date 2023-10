Así es ahora Rebecca Loos, la mujer con la que David Beckham le fue infiel a Victoria

Con el estreno del documental de Netflix sobre la vida de David Beckham, ha vuelto a sonar el nombre de Rebecca Loos. Una modelo de nacionalidad española, con padre neerlandés y madre británica, que ganó notoriedad en 2004 al aceptar más de 338.000 euros por explicar a los medios de comunicación que había tenido una aventura con el futbolista, quien estaba casado con Victoria Beckham.

"Nunca en mi vida había sido tan infeliz. En aquella época vivimos el momento más difícil de nuestro matrimonio. 100%. Porque parecía que el mundo estaba en nuestra contra... Pero, si soy honesta, con David estábamos el uno contra el otro", asegura la "pija" de las Spice Girls en la producción audiovisual recién estrenada.

¿Cómo apareció Rebecca Loos en la vida de los Beckham?

Cuando David Beckham fichó por el Real Madrid y se mudó a España, necesitó a una persona que le ayudara con el idioma, y esa persona fue Rebecca Loos, que se convirtió en la sombra del futbolista inglés, acompañándole a todos lados y también cuidando de sus hijos mayores cuando el matrimonio lo necesitaba.

Victoria Beckham y Rebecca Loos | Getty

Pero Victoria pasaba mucho tiempo en Inglaterra debido a las obligaciones de su profesión y a la educación de sus retoños, Romeo y Brooklyn. Y fue en esos momentos en los que David se quedaba en Madrid sin su familia que la atracción surgió con su asistenta.

Cuando los medios de comunicación británicos se enteraron, Rebecca aceptó dinero para contar su historia como amante del entonces centrocampista del Real Madrid y ahí comenzó el infierno para la familia Beckham. Por suerte, en la actualidad podemos afirmar que consiguieron superar ese bache y ser una de las parejas de celebridades más admiradas del mundo, por su elegancia y su vínculo familiar con sus 4 hijos.

¿Qué fue de Rebecca Loos?

Tras el escándalo del inicio de los 2000, Rebecca pasó de ser una mujer anónima con una educación ejemplar, a ser una celebridad en televisión. Intentó mantenerse en la cresta de la ola participando en varios programas de éxito como Shownieuws, de la televisión neerlandesa, y en los reality shows británicos The Farm y Celebrity Love Island, en los que fue noticia por tener que masturbar a un cerdo y por vivir un romance con un concursante.

También probó suerte en el concurso musical The X Factor: Battle of the Stars, donde no triunfó al no cantar especialmente bien. Y hasta llegó a pasar por un reality show español en 2007.

Una vida feliz y anónima en Noruega

Tras esas incursiones en el mundo televisivo, Rebecca Loos desapareció de los platós y empezó a centrarse en tener una vida plena lejos de los focos. Actualmente, vive en una granja en una pequeña localidad de montaña en Noruega. Está casada desde 2012 con el médico noruego Sven Christjar Skaiaa, con quien ha tenido dos hijos.

"Ahora dedico mi tiempo a practicar yoga, correr, montar en bicicleta, hacer senderismo y buscar frutos silvestres para mis dos hijos pequeños. La vida es muy diferente", declaró en una ocasión al medio británico The Sun. También, en su blog personal, aseguró que está muy feliz con su vida tranquila en este país nórdico.