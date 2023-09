Romeo cumple 21 años: El vídeo que han publicado Victoria y David Beckham donde vemos cómo ha crecido

Mientras muchos de nosotros nos quejamos de la vuelta a la oficina, la familia Beckham está hoy de celebración: Romeo, cumple 21 años. Para conmemorar esta ocasión, Victoria y David Beckham han compartido un emotivo video en las redes sociales que muestra cómo ha crecido su segundo hijo; desde su infancia hasta la edad adulta.

Deportista y estiloso desde sus primeros años de vida, Romeo es la combinación perfecta de las virtudes de sus progenitores. En este testimonio tan conmovedor vemos a un pequeño Romeo dispuesto a chutar el balón con la elástica de Los Angeles Galaxy y con la del A. C. Milan, dos de los muchos equipos en los que su padre jugó. También lo observamos posando con unas gafas de sol o con una boina, empapándose del glamour que emana su madre.

Además, lo vemos jugando al fútbol americano, cocinando, afeitándose y disfrutando de unas vacaciones en familia en alta mar. Así como dando sus primeros pasos en el mundo profesional, tanto como futbolista como modelo, apareciendo en la portada de varias revistas. Un currículum envidiable para alguien de tan solo 21 años.

Y si sus aptitudes en el mundo del deporte y la moda no te habían parecido suficiente, Victoria menciona en su publicación que Romeo es "el alma más dulce, amable y generosa". "Estamos increíblemente orgullosos de ti y te amamos más de lo que las palabras pueden expresar; eres nuestro todo", concluye la felicitación de la ex Spice Girl. Unas palabras que David Beckham respalda con este mensaje: "Papá está muy orgulloso de la persona en la que te has convertido, amable, generoso y apasionado por lo que amas. Sigue siendo tú mismo y sueña en grande".

Así es ahora Romeo Beckham

Aparte de ser el hijo de una de las parejas más famosas del mundo, Romeo James Beckham -así es su nombre completo- es delantero en el filial del Brentford Football Club, equipo de la Premier League, competición en la que inició su carrera profesional su padre.

Aunque hace unos años decidió probar suerte en el tenis, desde 2020 el joven parece estar dispuesto a seguir los pasos de su progenitor y triunfar en el mundo del futbol. Una decisión que ilusiona al exjugador del Real Madrid.

Por otro lado, el segundo retoño delos Beckham sigue explotando su talento como modelo, siendo la imagen de marcas tan importantes como Puma. Su carrera en este ámbito comenzó hace casi una década, con su papel protagonista para la campaña de Navidad de Burberry. Trabajo que, según afirma Glamour en esta publicación, le hizo ganar unos 70.000 dólares.

En el terreno sentimental, Romeo hace años que mantiene una relación con la influencer y modelo británica Mia Regan, quien parece tener una estupenda relación con su suegra, habiendo trabajado incluso para su firma de moda como maniquí.

El gran parecido con su padre

Romeo no solo se parece a David Beckham por su talento a la hora de manejar un balón con los pies. El hijo del exfutbolista es una copia de él cuando era joven. El gran parecido entre ambos se hizo aún más evidente cuando el joven recreó uno de los looks que llevaba David en su juventud.

El mismo copropietario del Inter de Miami mostró a través de Instagram Stories su asombro con el cambio de peinado de su hijo que lo hacía aún más parecido a él .

Story | Instagram @davidbeckham

Sin embargo, aunque ahora parezca que quiera emular a su padre, Romeo ha sido un gran fan de su madre desde muy pequeño. Así lo demuestra este vídeo que compartió David en su anterior cumpleaños: