Mónica Pont, sobre su año "terrible" y el conflicto con su madre: "La he felicitado y la he vuelto a bloquear"

Mónica Pont reapareció en los Premios a los Artistas del Año de La Razón y, lejos de esquivar el tema, habló abiertamente del conflicto familiar que ha marcado su año. La actriz, que ha vivido meses muy tensos tras las declaraciones públicas de su madre y su hermana —que la acusaron de no ocuparse de su madre, ingresada en una residencia y en una complicada situación económica—, reconoció delante de los medios que este 2025 ha sido "terrible" para ella.

Atendiendo a los medios, Pont aseguró que ya ha puesto límites, que ha perdonado y que necesita proteger su tranquilidad de cara a un 2026 que, según adelantó, llega cargado de proyectos teatrales.

Un año difícil para Mónica Pont

Aunque su sonrisa ante los medios no lo delataba, la actriz confesó que 2025 ha sido uno de los años más duros de su vida: "Ha sido un año terrible para mí. A principios de año murió Duna, mi perrita. Para mí eso…", dijo dejando la frase en el aire. A esa pérdida se sumaron los problemas familiares, que estallaron públicamente y la situaron en el centro de la polémica.

"Lo que no te mata te hace más fuerte", afirmó. "Al final, cuando tocas fondo, hay que ir para arriba. Hay cosas que no te esperas… o sí te las esperas, pero nunca piensas que van a salir en televisión".

Mónica Pont | Gtres

La felicitación y el bloqueo a su madre

El día del evento coincidía además con un momento simbólico: el cumpleaños de su madre. Y Mónica explicó qué había ocurrido horas antes: "Hoy la he felicitado. Le he dicho que la quiero mucho, que la echo de menos. Y la he felicitado… y la he vuelto a bloquear".

La actriz explicó que el gesto no es un paso atrás, sino un acto de protección personal: "No quiero más toxicidad. Quiero estar tranquila. Si yo no estoy bien, nadie me va a salvar".

A pesar de mantener la distancia, Pont insistió en que no guarda rencor: "Yo ya he perdonado. Si no, hoy no mandaría un mensaje como lo he hecho. Pero lo que no quiero es más daño. Es gratuito".

¿Habrá reconciliación?

Ante la pregunta de si desea una reconciliación para 2026, Mónica lo tiene claro: no lo pide, lo deja en manos de la vida. "Yo al 2026 le pido salud. Cada semana fallece gente cercana que quiero mucho. La salud es lo primero. La reconciliación no se pide, eso se hace", expresó.

Eso sí, entre deseos también incluyó uno más ligero y personal: "Y un buen novio. Pero uno interesante, que me guste a mí. Soy muy selectiva últimamente".

Así pasará las Navidades Mónica Pont

De cara a estas fiestas, la actriz ya tiene su itinerario organizado. "Las Navidades me encantan. Me gustan con nieve, chimenea, frío…", contó. Su plan incluye unos días de esquí en Baqueira, Nochevieja en el sur y la llegada de los Reyes Magos en Barcelona, junto a su hijo.

Un cierre de año que, aunque llega después de meses emocionalmente muy duros, ella afronta intentando priorizar su bienestar.

La actriz ahora está centrada en su próximo reto profesional: "Ahora me vienen proyectos muy bonitos de teatro. Estoy produciendo teatro. Estamos ya con la preproducción. Voy a tener un año de trabajo".