Tamara Gorro viaja a Laponia y le pierden las maletas

El hogar de Papá Noel es uno de los lugares más deseados para pasar unas vacaciones navideñas. En familia o con amigos, el pueblo de Santa Claus despierta interés en muchos que se adentran en el Finlandia en busca de momentos mágicos. Pese a las bajas temperaturas y los vuelos con escala, hay valientes que se ponen rumbo al país nórdico. Tamara Gorro ha hecho las maletas y, junto su familia, ha viajado a Laponia. La influencer se ha sincerado recientemente sobre su salud mental a raíz de un incidente en un supermercado por el que ha tenido que buscar ayuda médica. Ella misma habló sobre su problema y el motivo por el que había decidido alejarse de las redes sociales.

Su regreso a las redes ha sido muy inspirador, no solo por su sinceridad y transparencia con sus seguidores, sino también por el carácter de sus fotos, en las que ya se va notando el espíritu navideño. Cuando quedan menos de 15 días para Navidad, Tamara Gorro ha vuelto a Instagram con vídeos y fotografías familiares decorando el árbol y de celebración con atuendos muy festivos. Su última publicación ha ido destinada al "Viaje soñado". Así lo ha calificado la influencer añadiendo: "La ilusión de los niños, es la sensación más bonita que uno puede experimentar.", aunque seguro que esa ilusión es también la suya.

Lo que tenía que ser un recuerdo idílico ha empezado con unos contratiempos que dificultan la estancia a la influencer. En solo 18 horas, Tamara puede decir que le ha pasado de todo. Nada más llegar compartió con sus 2 millones seguidores que por el corto tiempo entre un vuelo y otro han tenido problemas con el equipaje el cual, a diferencia de ellos, no ha pisado tierra finlandesa. La mujer del futbolista argentino Ezequiel Garay, ha recomendado hacer escalas más largas para evitar esos incidentes. "Nos han perdido todas las maletas, solo ha llegado la que traigo el material para hacer el contenido. Para colmo, mi inglés no es perfecto, tan solo me defiendo. Una locura”, explicaba.

A -9 grados de temperatura y con lo puesto han amanecido en una cabaña iglú entre la nieve cuando el sol no había salido todavía para comenzar las excursiones preparadas y seguir con el programa que habían preparado, pese al accidentado e inesperado comienzo de viaje.

La segoviana ha explicado que en el aeropuerto ha perdido también la carpeta con toda la documentación, pasaportes, dni… que les eran necesarios para las visitas que iban a realizar. Desastre tras desastre se iban sucediendo en las primeras horas en Laponia.

Una de las mayores sorpresas que se ha llevado, tanto ella como el propio ex futbolista del Valencia CF, a parte de la perdida de todo el equipaje y pertenencias personales, ha sido el tiempo de luz que tienen, siendo únicamente una hora al día. En el país amanece alrededor de las 11 y media y atardece sobre las 12:40. Un intervalo muy corto, por lo que no sabemos si Tamara verá las famosas auroras boreales, pero lo que seguro que ve poco es el sol.

La mala suerte se la ha llevado la madre de Shaila y Antonio con ellos a Laponia, y es que la única maleta que no se ha extraviado es la que guardaba todo el equipo para crear contenido durante el viaje para sus seguidores. Por si había tenido poco con las temperaturas bajo cero, la ausencia de ropa para la condiciones climáticas y la ausencia de luz solar, la influencer ha sufrido un accidente, o más bien el dron con el que intentaba capturar el entorno en el que se encuentra.

Mientras ganaba altura, la cámara a grabado el momento justo en el que el dron ha quedado enganchado entre las ramas de un nevado árbol. Este momento ha regalado unas divertidas imágenes de Tamara Gorro, que entre risas, intentaba alcanzarlo con una escoba, subida a una silla y trepando por el tronco, mientras luchaba para no hundirse entre la espesa capa de nieve. Todo ello, ante la atenta mirada de su familia que la observaba desde el interior de la casa.

Toda una aventura es la que está viviendo con sus seres queridos. Puede que conozcan a Papá Noel y vengan con historias que contar de este periplo por la residencia del Señor y la Señora Claus, aunque está claro que durante el tiempo que estén allí podremos ser testigos de más episodios memorables por Laponia.

