Tamara Gorro, más unida que nunca a Ezequiel Garay, se va de vacaciones con él y sus hijos: "Siempre que se pueda, así se hará"

Siempre que la ocasión se lo permite, Tamara Gorro se escapa a su isla favorita, Ibiza, donde se compró una casa y la convirtió en su segundo hogar. Y eso es lo que ha pasado este pasado martes, aprovechando el puente de mayo y las vacaciones escolares de sus hijos para poner rumbo a las Baleares. Pero no lo han hecho solos, pues junto a ellos también ha ido Ezequiel Garay.

Pese a que sus caminos se han separado por completo como pareja, se mantienen más unidos que nunca por el bien de los pequeños. Algo que así ha querido dejar claro la influencer a los micrófonos de Europa Press. Demostrando que siguen siendo una familia unida a pesar de las adversidades, Tamara ha querido dejar claro que "siempre que se pueda, así se hará", refiriéndose a pasar las vacaciones juntos.

Tamara Gorro y Ezequiel Garay se van de vacaciones juntos | Europa Press

Ahora solo quiere disfrutar de estos días de vacaciones y no pensar en el futuro, aunque solo ha pedido que vengan muchas cosas buenas y mucho trabajo. Y es que, en estos momentos, solo está centrada en su sexto libro, sin ningún otro proyecto en el horizonte, pero confiando en que el 2024 sea su año.

Hace tan solo dos meses, tuvo que despedirse para siempre de su "yayo", compartiendo en sus redes sociales todo el duelo y su proceso de superación. "Estoy gestionando todo el duelo bien, mis más, mis menos, pero como tenemos todo, no es nada especial, quiero decir, nada diferente, pero estoy gestionando bastante bien", se ha sincerado.

Además, en este proceso ha contado con el apoyo de su familia, de sus amigos, de Ezequiel y, sobre todo, del suyo propio: "Es el más importante. El apoyo de uno mismo es el que prioriza todo el bienestar, no depender de tu familia, tus amigos, porque ahí es cuando luego nos llevamos un chasco, no en que no te apoyen, sino que a lo mejor no te dan lo que tú necesitas, y eso solamente lo sabe uno mismo".

Porque, aunque Ezequiel ya no forma parte de su vida como pareja, siempre será un apoyo incondicional: "Tengo mis amigos, tengo a mis hijos, tengo a Ezequiel, tengo a mi yaya, tengo a mi madre, tengo familia, tengo amigos y es que... ¿Qué más puedo pedir? Tengo salud".