Tamara Gorro hace público que sufrió abusos sexuales cuando era niña

En la vida todo son rachas. Unas veces buenas, otras veces malas, la cuestión está en la forma en la que nos enfrentamos a ellas y el modo en el que nos tomamos las dificultades, hundiéndonos o resurgiendo como el ave fénix. Tamara Gorro a lo largo de su vida ha tenido situaciones complicadas a la par que momentos felices.

Una mezcla de emociones encontradas que este miércoles hemos podido ver en el lanzamiento de su cuarto libro, 'Cuando el corazón llora', el que ha calificado como el más difícil de escribir, pero del que se ha sentido orgullosa de presentar. "Ahora tendría que empezar el evento, porque ahora estoy tranquila. Estoy liberada, era la intención. No sé mañana. No sé qué va a pasar. No sé si se me ayudará o no, pero ahora estoy tranquila y libre", explicaba a Europa Press y a la pregunta de cómo estaba.

Un día de celebración en el que ha contado con el apoyo de amigos y seres queridos, pero también con Ezquiel Garay, el futbolista con el que comenzó su relación hace más de 12 años y que ahora se encuentra en tiempo muerto. Una pausa para dejar de lado su matrimonio, por un tiempo al menos, y volver juntos más fuertes que nunca. La creadora de contenidos ha confirmado que: "Somos compañeros, somos amigos, somos una pareja que hemos estado 12 años amándonos muchísimo" y que por el momento no sabe lo que pasará en un futuro asegurando que "hay mucho amor. Lo va a haber siempre. Al menos por mi parte. Siempre. Lo que no sé si será como pareja o como amigos".

La separación vino acompañada por otras noticias por parte de Tamara Gorro. Unos comunicados en los que revelaba que su estado de salud mental era débil, afirmando que padecía "una depresión con grado bastante grave con trastorno de la ansiedad y ansiedad mental''. Su confesión sobre su diagnóstico sirvió de altavoz para otras muchas personas que han pasado o están pasando por algo similar a lo que le ha tocado vivir a ella.

Sus seguidores son un gran apoyo para ella, manteniendo casi siempre un diálogo. Una conversación que, pese a tener una pantalla de por medio, hace que todos la sientan cerca. La "familia virtual" que ha creado ha sido el principal testigo de todo lo que está ocurriendo en su día a día estando junto a ella en lo bueno y en lo malo. Este 6 de abril tanto ellos, como muchos otros fans y asistentes al evento de presentación de su obra, han escuchado hablar alto y claro a la influencer, quien ha compartido unas duras palabras sobre su infancia que han dejado a todos muy sorprendidos.

Haciendo eco de su valentía ha revelado que fue víctima de abusos cuando era una niña, pero que hasta hace poco no sabía cómo le afectaba eso. "Ni yo sabía que eso a mí me había afectado ni me iba a llevar a este punto", manifestaba ante las cámaras, añadiendo que "no lo hablaba con nadie". Un tema complicado del que no sentía la necesidad de abordarlo hasta ahora, recordando un momento televisivo en el que le llamaron preguntando si alguna vez había sufrido abusos y ella lo negó contundente.

"Pero, ¿por qué digo no? no por mentir, porque digo a mi no me ha afectado. Y para qué voy a decir yo oye, mira: yo sí", declaraba siendo ahora consciente y no en ese momento. "Cuando hago la terapia es cuando me dicen 'stop', y empiezas a rascar, y a sacar esta piedra y luego otra, y luego otra y así, y dices, pero ¿Qué vida he tenido yo?", continuaba narrando antes de afirmar que su vida ahora es "una fortuna" por sus hijos, su familia y que tiene trabajo, que lo único que falla es "la salud aquí", decía señalando su cabeza y confirmando que hay mucha gente que la quiere y eso le ayuda mucho.

"Las redes sociales no están solamente ahí para cómprame esto, cómprame lo otro tal y cual. Si tenemos influencia, la tenemos para muchas otras cosas. Y es imprescindible. Y yo lo he dicho porque yo me siento mejor. Si no, no lo diría. No lo hubiese contado hasta que no hubiese petado", denunciaba la influencer recordando la posición y el poder que tienen los creadores de contenido siendo ella una más de las que se pronuncia a favor de acabar con tantos tabús que nos acompañan y que hay que romper igual que ha hecho ella.

