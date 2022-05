Tamara Gorro confiesa cómo ve una posible reconciliación con Ezequiel Garay

No han sido meses fáciles para Tamara Gorro. Su separación de Ezequiel Garay, su problema de salud mental y su reciente operación de vesícula han marcado un agrio 2022 al que, tal y como ella misma ha dicho en más de una ocasión, centrada en sí misma hace frente.

La influencer ahora ha reaparecido públicamente en la Feria del Libro, desde donde ha podido firmarle a sus seguidores su cuarto libro, 'Cuando el corazón llora', al que definió como su proyecto ''más difícil''.

Pero sin duda, si por algo ha sido más que especial este día ha sido por estar rodeada de sus seguidores, a quienes llama ''familia virtual'': ''Es lo primero, que vengan o no con el libro me da igual. Un beso, un abrazo, llorar juntos, contarnos nuestras cosas y familia'', le ha confesado a 'Europa Press' en exclusiva.

A pesar de los miedos, la influencer asegura que se siente ''libre, muy libre'' y, constante con la ayuda profesional con la que cuenta, afirma que ''en el momento en el que se para es cuando empiezan a venir las curvas''.

Sobre la reciente intervención a la que tuvo que someterse, Tamara confirma que está perfecta y que le falta ''coger un poquito de peso'', eso sí, respetando la ''alimentación estricta'' que debe seguir y que le impide por el momento comerse ''la tortilla de patata de mi iaia''.

Completamente volcada en su salud, la influencer deja en el aire si pasará las vacaciones de verano junto a Ezequiel Garay: ''Imagínate que te digo que sí y luego es que no y ya se ha liado'', expresa entre risas, asegurando que ''no sabemos nada''.

Pero, confirmando que ''todo está perfecto y seguirá perfecto'', la creadora de contenido no descarta una reconciliación con el exfutbolista: ''Yo tengo que estar bien. Ahora mismo soy yo, no es que lo demás no. Todo, el tiempo dirá''.

