Tamara Gorro publica una foto tras su operación

Este martes, Tamara Gorro publicaba una foto desde la cama del hospital donde anunciaba que iba a tener que pasar por quirófano.

Después de varios meses sufriendo muchos dolores de estómago, tras haber perdido mucho peso y tener muchos vómitos, los médicos decidieron hacerle diferentes pruebas. Unos resultados que determinaron que debían extraerle la vesícula.

"Me da hasta vergüenza, hoy me pasa esto, mañana lo otro... Hoy tengo que bajar a quirófano", comienza diciendo en el vídeo. "Mi pérdida de peso no es solo por la enfermedad mental que tengo, también es porque cada vez que ingiero la vomito, entonces, después de hacerme muchísimas pruebas, el equipo médico ha llegado a la determinación de tener que quitarme la vesícula porque está muy pequeñita y muy engrosada. Ellos creen que van a solucionar el problema, pero en caso de no solucionarlo, vamos a evitar un problema en un futuro", explica en este post. Una publicación por la que recibía un gran apoyo.

Y ahora, horas después de haber pasado por quirófano, Tamara Gorro ha recibido el alta hospitalaria.

Una buena noticia que ha anunciado a través de Instagram: "¡PRUEBA SUPERADA! Casita, reposo y a dejarme mimar. Mil gracias por los todos los mensajes, y a partir de ahora ya no os doy más disgustos, que vamos servidos jajajaja. ¡OS QUIERO!", escribe celebrando que todo ha salido bien.

Han sido muchos los que han celebrado la noticia y han querido transmitírselo a través de sus mensajes: Tania Llasera, Marta Carriedo, Cristina Cifuentes…

¿Será este su nuevo comienzo?

Desde hace tiempo la famosa influencer no está pasando por su mejor momento: se ha separado de su marido Ezequiel Garay, ha confesado que ha sufrido abusos sexuales de pequeña, ha hablado abiertamente de la enfermedad mental que padece desde hace tiempo… ¡Esperemos que este sea un nuevo comienzo para ella y #mamámolona vuelva a pisar fuerte y con esa energía que tanto le caracteriza!

