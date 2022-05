A principios de año, Tamara Gorro y Ezequiel Garay nos dejaban sin palabras. Tras 12 años de matrimonio, en los que se habían convertido en una de las parejas más consolidadas dentro del panorama social, ambos compartían en redes sociales que habían tomado la decisión de separarse.

Desde ese momento parece que todo ha ido mal... Poco tiempo después de separarse, la influencer hacía público a través de sus redes sociales el problema de salud mental que sufría. La ansiedad y la depresión se apoderaron de ella atravesando por uno de los peores momentos de su vida. Una situación de la que en todo momento ha sido consciente y ha compartido con su 'familia virtual', como ella llama cariñosamente a sus seguidores.

Ella misma fue quien decidió poner tierra de por medio para encontrarse a sí misma y se fue de viaje para desconectar. Pero la mala racha no acabó aquí, Tamara continuaba con graves problemas de estómago y vomitando prácticamente todo lo que ingería, una situación muy desesperante que le hizo acudir a urgencias en más de una ocasión y donde finalmente llegaron a la conclusión que la influencer tenía que pasar por quirófano para que le extirpasen la vesícula, que era el foco de sus problemas digestivos.

Vuelta a la calma

Tras una intervención quirúrgica, ahora parece que todo va volviendo poco a poco a la cama. Tamara está recuperándose rodeada de amigos y, sobre todo, con sus familiares. De hecho, ha querido hacer las maletas y poner rumbo a Gran Canaria con sus hijos para recargar pilas.

Durante el viaje, ha compartido varias imágenes disfrutando de estos días en la playa y han sido muchos los que han cuestionado su delgadez tras publicar una imagen en bikini. Una de sus seguidoras le ha dejado un comentario en una de sus publicaciones mostrando su preocupación tras su bajada de peso, y la influencer le ha querido contestar.

"Cariño, a raíz de mi enfermedad bajé mucho de peso y a parte tuve que operarme porque toda la comida la rechazaba y vomitaba. Sé que estoy muy delgada, y me gustaría coger un poco de peso, pero es lo que hay ahora y no me voy a ocultar, convivo con ello. Un besazo amor", escribía la Gorro.

Y es que no es la primera vez que su 'familia virtual' comenta en sus publicaciones expresando su preocupación por su cambio físico. Por lo que Tamara Gorro, en alguna ocasión, se ha querido manifestar y dejar claro que "esto no es un tipazo, un buen cuerpo es el que está saludable, el que tiene fuerza y te deja hacer una vida normal".

