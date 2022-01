Tamara Gorro celebra su 35 cumpleaños junto a Ezequiel Garay tras su separación

Tamara Gorro cumple este martes 18 de enero 35 años. Con motivo de un día tan especial, y a pesar de estar atravesando por uno de los peores momentos de su vida, la influencer ha reaparecido con Ezequiel Garay por un motivo muy especial.

Y es que a pesar de su separación la pareja continúa manteniendo una excelente relación y prueba de ello es que el argentino ha sorprendido a la madre de sus hijos con un inesperado regalo de cumpleaños: un curso de adiestramiento canino para educar a uno de sus perritos, que llegó a casa hace unos meses y que, según ha desvelado, se porta un poco regular porque la youtuber le tiene muy "mimado".

Intentando mostrar su mejor sonrisa en las que son las primeras imágenes de Tamara y Garay juntos desde que anunciaron su separación hace dos semanas, la influencer nos ha contado cómo se encuentra y cómo afronta este día tan especial mientras el exfutbolista, muy nervioso por la expectación mediática, ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano.

Asegurando que este año no va a celebrar su cumpleaños, la ya expareja ha reaparecido muy unida y Tamara ha desvelado la sorpresa que el argentino le tenía preparada: ''La cuestión es que me ha dicho que hoy tengo una sorpresa y no me ha dejado ni ducharme ni nada y cuando vengo aquí veo que está el perro digo, pues si la sorpresa es para ti que quieres ver al perro. Vamos a intentar pasar el día de la mejor manera posible''.

En cuanto a qué le han regalado sus hijos Shaila y Antonio, Gorro ha explicado que ''los niños me han dejado en la puerta una taza porque como siempre digo que el café es imprescindible pues me han dejado una tacita muy bonita''.

Asimismo, la propia cumpleañera ha confesado haberse hecho un autoregalo: ''Me he hecho un autoregalo que ya veréis, estoy muy contenta porque con mi psiquiatra y mi terapeuta me han dicho que tengo que hacérmelo y me lo he hecho, y mañana lo voy a hacer. Tengo que curarme y ya está''.

Seguro que te interesa...

Todo a lo que Tamara Gorro se ha enfrentado en su año más duro antes de su separación de Ezequiel Garay