Susana Molina, sobre la lesión en el codo de Anabel Pantoja: "Es dramática, pero poco se quejó"

Lo último que se esperaba Anabel Pantoja este año es que tuviera que pasar el verano con el brazo en cabestrillo. Pero después de su caída en la CasaIn, en la que se le salió el codo, está recuperándose en casa y bien cuidada. Y, confirmando que su amiga es una "dramática", Susana Molina ha confesado que "poco se quejó".

A la salida del concierto de Aitana celebrado en el Metropolitano, la influencer ha atendido a los micrófonos de Gtres y ha desvelado que ella estuvo en el momento del accidente y que se podría haber quejado más para el gran golpe que fue: "Ella es dramática, pero justamente yo estuve ahí y cualquier persona que haya pasado esto sabe que duele muchísimo y poco se quejo, la verdad".

Susana Molina, a la salida del concierto de Aitana | Gtres

Además, ha añadido que está sorprendida de lo bien que está llevando su amiga este revés de salud. A pesar de este pequeño inconveniente, está plenamente centrada en su pequeña Alma y sin planes de boda con David Rodríguez a la vista. "Nunca hemos tenido esta conversación (…) Creo que están súper bien ahora mismo, pero no creo que con todo el embarazo y con todo tenga planes de casarse", ha desvelado Susana.

Y, hablando de bodas, después de la suya, la influencer ha confesado que no ha notado nada nuevo en su día a día con Guille: "No habíamos estado ni siquiera solos un día, así que hemos aprovechado como tres días y muy bien". De momento, no hay más planes a la vista para la creadora de contenido. ¿Dónde será su luna de miel?