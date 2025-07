Anabel Pantoja, con el brazo en cabestrillo, explica el dolor que sintió tras su accidentada caída: "Más que el parto"

Anabel Pantoja no ha entrado con buen pie en los 39 años. Lo que prometía ser un fin de semana para recordar en la CasaIn, lo será, pero no para bien. Y es que, aunque ha habido muy buenos momentos junto a sus amigos -Dulceida, Susana Molina, Marta Riumbau, Madame de Rosa…- su aparatoso accidente le ha hecho poner en pausa sus planes.

Como ella misma contaba este fin de semana, con el brazo en cabestrillo, se tropezó con un escalón, cayó al suelo y se le salió el codo. Ahora, ha dado más detalles de cómo fue ese accidente, cómo se encuentra y el dolor que pasó.

"Solo tengo una mano izquierda y soy una puñetera inútil. Estoy desarrollando poco a poco, pero es verdad que el escribir y el contestar me sale poco. Mando audios, pero ya me canso de hablar del tema", ha comenzado explicando, dando además las gracias por todos los mensajes de preocupación y ánimo que ha recibido.

Como ha reconocido, no sabe cómo fue exactamente la caída. Subió a la habitación a prepararle un biberón a la pequeña Alma y "como no estaba iluminado" no vio el escalón: "Se me dobló el tobillo y caí con el codo y se me salió el codo. Para mí fue como si me lo hubiera roto, porque el dolor era insufrible".

Hasta tal punto que lo ha calificado como más doloroso "que el parto", poniéndolo al mismo nivel que el cólico que le dio estando embarazada: "Han sido los peores dolores". Tras esto, avisó a sus amigos y pidieron una ambulancia, que llegó, según ha contado, pasados los 40 minutos: "Me llevaron al hospital más próximo. Me lo colocaron, pero todo fue horrible".

Aunque ha explicado que no quiere exagerar, ha contado cómo vivió esta experiencia que le enturbió sus vacaciones. Ya está en casa de su madre y parece que, poco a poco, se irá recuperando: "Ahora mismo estoy muy inútil, muy torpe, porque con la mano izquierda no puedo coger apenas a la bebé, me tienen que ayudar para casi todo".

Además, ha desvelado que tampoco se puede peinar, ni hacer una coleta, ni echarse pasta de dientes: "Con esta mano no tengo apenas fuerza". Por el momento, ha preferido quedarse en Sevilla y así contar también con la ayuda de su madre: "Cada vez que me pongo mala solo quiero estar con la Merchi, no quiero estar con nadie más que con ella".

En estos días volverá al médico para hacer un seguimiento y comprobar, de nuevo, que no tiene nada roto. Se desconoce cuánto tiempo más tendrá que estar con el yeso, pero esta caída puede que le trastoque sus planes de verano: "Ahora vienen una serie de viajes, de cosas, de planes que tenía en los cuales esta situación me rompe un poco todo". Y, sobre todo, ha mandado un mensaje de alerta a sus seguidores: "Tened cuidado con los escalones y las zonas oscuras".

A pesar de todo, Anabel Pantoja se queda de esta experiencia con todo el apoyo de sus amigos, que no solo le han ayudado tras el accidente, sino que también han cuidado a la pequeña Alma.