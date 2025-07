Antonio Rivera, preocupado por su sobrino, Cayetano Rivera, tras su lesión: "No he podido hablar con él"

No está siendo un buen año para Cayetano Rivera. Después de su polémica con la policía, por la que se ha alejado de las redes sociales, saltaban las alarmas al cancelar su último compromiso en el ruedo. Pero él mismo, a través de un comunicado en X, explicaba que se debía a un revés de salud: una lesión en el pie izquierdo, un hematoma en el glúteo y una contusión en el pectoral.

No hemos vuelto a saber de él. Ahora, su tío, Antonio Rivera, ha hablado para los micrófonos de Europa Press y, mostrando su preocupación por su sobrino, ha confesado que no ha podido hablar con él desde antes de su lesión.

"Cuando le pasó el tema estuve hablando con él, me explicó todo lo que había pasado y hasta ahí lo que te puedo contar", ha explicado, añadiendo que después ha intentado ponerse en contacto con él, pero sin resultados.

Confesando no haberse enterado de esta última lesión, Antonio ha desvelado que si Cayetano no está al 100%, es mejor que no toree: "El torero lo que tiene que dar es espectáculo y si no puede dar espectáculo, pues no torea".

Pero esta última lesión no es la única que arrastra el torero, pues desde hace un tiempo también tiene problemas en la muñeca: "De la muñeca lleva ya mucho tiempo… ahí va, tirando". Defendiendo que su sobrino es "regularcillo" con el teléfono, ha vuelto a insistir en que no sabe nada de él porque no ha podido hablar con él.

Antonio Rivera, preocupado por su sobrino Cayetano | Europa Press

Eso sí, no ha podido esconder la preocupación por Cayetano: "Lo he llamado varias veces, pero estará ocupado, estará haciendo cualquier cosa y no he podido hablar con él… para preguntarle de nuevo, porque ha dejado algunas corridas sin torear y no sé el porqué. Y me preocupa… a ver si tiene algún problema, si está malo, si tiene algo…".

Lo cierto es que, además de estos problemas que le han situado en primera plana en la prensa, Cayetano también ha hecho frente este año a su ruptura con María Cerqueira. Cuando parecía que todo iba viento en popa, nos enterábamos de este punto final.

De momento, ha optado por no dar explicaciones sobre nada relacionado con su vida personal y mantenerse alejado del foco mediático.