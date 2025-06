Susana Molina defiende a Anabel Pantoja tras la polémica por la filtración del vestido de novia: "Se la critica por todo"

La boda de la influencer Susana Molina y Guille del Valle, celebrada en Madrid el pasado fin de semana, sigue dando que hablar. Y es que, la polémica que ha rodeado a una de las invitadas -y gran amiga de la novia- Anabel Pantoja, ha eclipsado en parte el evento. Aunque no ha sido la única.

Sin quererlo y con algo de mala fortuna, la sobrina de la tonadillera Isabel Pantoja compartió un carrusel de fotografías en su perfil de Instagram en el que, por error, desveló la silueta del vestido de la novia. Un incidente que no ha pasado desapercibido ni para la prensa ni para los usuarios de redes sociales, donde las críticas y comentarios no tardaron en aparecer. Anabel, al darse cuenta del descuido, borró rápidamente la imagen, aunque las capturas ya circulaban por todo Internet.

Lejos del esconderse, la influencer y miembro del clan Pantoja dio la cara ante la prensa, dejando claro que su amiga Susana sabía perfectamente como era y que en ningún momentohubo mala intención por su parte.

Días después de la boda y tras la publicación de la exclusiva de la boda en la revista Semana este miércoles, Susana Molina ha sido preguntada por Anabel.

Aunque la creadora de contenido ha dejado claro que ha estado "desconectada" y no ha estado pendiente de lo que se ha publicado o dicho sobre la boda, no ha dudado endefender a su amiga Anabel Pantoja ante la polémica. "Se la critica por todo, me da igual el motivo porque el que sea me va a parecer mal", aseguraba Susana a Gtres.

Unas declaraciones con las que además ha querido dejar claro la gran amistad que las une: "He estado con ella todo el finde, estuve con ella todo el rato y hablamos de cosas importantes, de eso no hemos hablado".

Susana Molina atendiendo a la prensa en Madrid | Gtres

Sobre lo que tampoco se ha animado a hablar Susana Bicho es del momento protagonizado por Melyssa Pinto, otra de las invitadas que también ha estado en el foco mediático durante la boda, tras llegar acompañada de Mario Casas, y a quien ha cedido el revelo para que sea ella misma la que aclare la situación.

Melyssa Pinto y Mario Casas | Europa Press

Son muchas dudas las que rodean a esta nueva posible pareja, aunque en esta ocasión ha sido Madame de Rosa quien ha despejado con sus declaraciones alguna de ellas, dejando claro que todavía era demasiado pronto para que la pareja se dejara ver juntos.