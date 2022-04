El sospechoso posado de Justin Bieber y Hailey Baldwin en los Grammy por el que muchos creen que está embarazada

Los Premios Grammy 2022 han contado con la presencia de los artistas más importantes del mundo de la música. Una gala celebrada en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas donde solo los más afortunados recogieron este domingo sus gramófonos dorados que ahora lucen en los rincones más especiales de sus casas.

Toda una gran noche para la industria musical en la que salieron vencedores artistas como Jon Batiste, Olivia Rodrigo o el grupo integrado por Bruno Mars y y Anderson Paak, 'Silk Sonic', que se proclamaron como los auténticos protagonistas de la ceremonia.

Pero si hay un dúo que no dejó de acaparar miradas desde su llegada a la alfombra roja ese fue el formado por Justin Bieber y Hailey Bieber.

Completamente recuperada del ictus que sufrió hace unas semanas, la modelo no dudó en acompañar a su chico en un día de lo más importante para él donde lució un estilismo digno de volverse a dar el 'sí, quiero' que ambos pronunciaron hace ya tres años.

Un vestido largo de satén en color blanco y con escote de palabra de honor de la firma Yves Saint Laurent ha sido el escogido por la sobrina de Alec Baldwin para presumir públicamente de su amor con el artífice de 'Baby' en un romántico posado cogidos de la mano.

Un impresionante estilismo holgado por la zona del vientre que ha hecho que las redes se llenen de especulaciones sobre un posible embarazo.

Y es que, son muchos los fans de la pareja que han intuido una pequeña pero incipiente barriguita en la joven de 25 años, de la cual, por el momento, no existe ninguna confirmación.

Una noticia que de ser cierta no estaría en sintonía con las recientes declaraciones que Hailey concedió a 'The Wall Street Journal' en las que aseguró que ser madre a día de hoy no entraba en sus planes: ''Hay algo que les sucede a las mujeres cuando se casan. Todo el mundo siempre asume que es: Primero viene el amor, luego viene el matrimonio, luego viene el bebé. Bueno, ¿qué pasa con todas las cosas que quiero lograr en mi negocio?''.

