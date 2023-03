Soraya Arnelas confirma que "ninguno" de sus compañeros de edición irá a su boda "pero de otras sí"

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife se convertía en el escenario donde este jueves numerosos y reconocidos artistas derrocharon todo su talento innato en una cita musical que roza ya las tres décadas. Así, los Premios Dial 2023 reunían en su vigesimoséptima edición a personalidades como Carlos Baute, Dani Martín, Sebastián Yatra, Edurne, Antonio Orozco o Pablo Alborán en una noche mágica para el recuerdo.

Soraya fue otra de las cantantes que asistió a la importante cita de la industria a la que no dudó en lucir sus mejores galas. Enfundada en un 'slip dress' satinado de aberturas azul celeste que combinó con una estola de pelo blanca, la intérprete de 'Soy esa mujer' se detuvo a hablar con la prensa tras su posado en la alfombra verde.

Soraya Arnelas | GTRES

Una agradable charla donde, como era de esperar, los micrófonos de Europa Press no dudaron en preguntarle por su inminente 'sí, quiero' con Miguel Ángel Herrera tras casi 11 años juntos. Una boda a la que, como confesó a finales del pasado mes de diciembre, no acudirán sus compañeros de edición de 'Operación Triunfo', tal y como ahora ha vuelto a sostener.

"Esto no es una boda de te invito porque me interesa, esto es una boda de te invito de corazón y van a estar los que tienen que estar", reconoce sobre la lista de invitados a un día tan especial y tan esperado.

"Tengo compañeros que sí van a estar pero son compañeros que son amigos, no son compañeros de que me los cruzo, no, son amigos. Va a ser muy limitado, es verdad que no va a haber mucho porque tampoco todos invitamos a toda la industria, entonces van a ir los que son amigos de verdad", confiesa.

Así, sobre sus compañeros de edición en la academia de 'OT' vuelve a ratificar que "ninguno" de ellos asistirá al enlace "pero de otras ediciones sí". Una decisión que reside en el hecho de que "actualmente no hay mucha relación, por lo tanto no tiene sentido", tal y como puedes ver en la extensa entrevista que acompaña a la noticia en la que también habla de su gran amiga Chenoa.

Sobre Edurne, con quien se especuló que podría existir una mala relación y para quien tampoco hay hueco entre su lista de invitados, la extremeña asegura que "para nada" se llevan mal: "De hecho está hoy aquí, estoy deseando verla. Hoy va a estar presentando y quiero darle la enhorabuena como siempre y saludarla, es una compañera más" y confirma que le tiene "muchísimo cariño", que la admira y que la tiene en su corazón.