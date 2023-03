El consejo de Carlos Baute a todos esos padres que tengan miedo de reconocer a sus hijos: "Es lo más grande"

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife se hacía un año más testigo de uno de los eventos más importantes de la industria musical: los Premios Dial. Una talentosa noche a la que este jueves acudieron artistas de la talla de Dani Martín, Sebastián Yatra, Edurne, Antonio Orozco o Pablo Alborán, entre otros muchos, que no quisieron perderse la vigesimoséptima edición de los galardones.

Otro de los reconocidos cantantes que asistió a la cita fue Carlos Baute que, tan agradable y receptivo como siempre con la prensa, no dudó en dedicarle a los medios de comunicación allí presentes unos minutos de su tiempo tras su posado en la alfombra verde.

Carlos Baute en los Premios Dial 2023 | GTRES

Marta Sánchez fue uno de los nombres que retumbó en varias ocasiones durante la entrevista en la que el cantante se deshizo en halagos con ella: "Es súper profesional, súper exigente, todo lo que hace lo hace perfecto", admitió sobre su gran amiga.

Sin embargo, Shakira, con quien el venezolano también ha tenido la oportunidad de trabajar con su famoso y exitoso tema 'La Bicicleta', también fue otra de las personalidades que sonó en la charla: "Amo a Shakira y soy pro Shakira, la amo", confesaba el artista que, entre risas y bromeando, reconocía que Piqué está "sal-picado".

Sobre el polémico debate que recientemente protagonizó la cantante colombiana tras acusarle de no proteger lo suficiente a sus hijos después de que acudiera junto a Milan y Sasha a 'The Tonight Show' de Jimmy Fallon, el intérprete de 'Colgando en tus manos' aseveró que "yo ahí no me meto" pero sí aprovechó para romper una lanza a favor de su amiga asegurando que "no creo que descuide a sus niños".

Fue a raíz de ello y aprovechando que este próximo domingo 19 de marzo es el Día del Padre, cuando los micrófonos de Europa Press quisieron preguntarle sobre sus hijos. Y es que, recordemos que no fue hasta 2013 cuando Carlos Baute reconoció a José Daniel Arellán como hijo legítimo después de que en 2009 el joven le interpusiese una demanda de paternidad.

"Lo más bello que me ha pasado en la vida", confiesa el artista sobre recuperar el tiempo perdido con su hijo tras los muchos procesos legales y malentendidos que vieron su fin en junio de 2021 y de los que ni rastro queda en la actualidad: "Ha sido maravilloso, estamos felices", desvela.

Tras ponerle de ejemplo el caso de Manuel Díaz 'El Cordobés' y su padre Manuel Benítez, Baute explica que efectivamente "quieres recuperar el tiempo perdido, es como Dios mío, necesito recuperar esto" y confiesa que así lo ha hecho con su primogénito: "Totalmente. Es lo más grande, yo se lo aconsejo a todos los padres que en algún momento tengan ese miedo al reconocer a sus hijos, que es maravilloso", tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.