Soraya Arnelas sorprende al desvelar que Amaia Montero le envió un mensaje "hace muy poquito"

La gala navideña del Bingo Las Vegas acogía este jueves noche en Madrid a rostros conocidos como Soraya Arnelas que, tal y como merecía la ocasión, se enfundó en un espectacular vestidazo con el que una vez más presumió de figura.

Un evento donde la artista habló en exclusiva con los micrófonos de Europa Press que, entre otras cuestiones como su esperada boda, no dudaron en preguntarle por Amaia Montero: "Estamos deseando ir a verla, abrazarla y animarla porque es una gran cantante, una gran profesional y querríamos verla bien, como nosotros querríamos ver a nuestra gente, bien", explicaba.

Soraya Arnelas | GTRES

Sobre si le molestó el revuelo que generó su criticado mensaje hacia la que fuera vocalista de 'La Oreja de Van Gogh' cuando esta última publicó sus alarmantes imágenes en redes, que posteriormente eliminó, Soraya Árelas asegura que "no, para nada". De hecho, la extremeña revela que "hace muy poquito (Amaia) me envió un mensaje por Instagram".

"Me consta que ella agradece los mensajes de cariño. Y sí que, fíjate, yo lo he comentado alguna vez, yo no la conozco a nivel de amistad, nos hemos cruzando trabajando, pero es que mis compañeras se merecen un respeto y un cariño. Y a mí me gustaría que si me pasara a mí también me lo hicieran", se ha sincerado, tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Amaia Montero | Cordon Press

Por lo tanto, asegura que "claro" que ha agradecido el mensaje que la vasca le envió, "pero de todas maneras" afirma que ella hace "las cosas desinteresadamente": "Yo no espero nunca una respuesta por parte de nadie, yo cuando me pide el corazón hacer algo, lo hago. Si soy amiga, no soy amiga, ante todo somos seres humanos y creo que todos nos merecemos un bienestar y una felicidad", concluye.