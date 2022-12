Soraya Arnelas tiene claro que no invitará a sus compañeros de 'OT' a su boda

Tras posponer su boda hasta en dos ocasiones a consecuencia de la pandemia mundial, parece que, por fin, Soraya Arnelas se dará el 'sí, quiero' con Miguel Ángel Herrera este próximo 2023, tal y como ella misma ha confirmado este jueves noche en la gala de Navidad el Bingo Las Vegas donde también se pronunció sobre Amaia Montero.

"Sí, me voy a casar el año que viene pero sí que es verdad que todavía no tengo una fecha exacta", le ha confesado a los micrófonos de Europa Press, asegurando que ambos tienen claro que de este inminente 2023 no pasa.

"Tiene que ser el año que viene. Van a ser casi 11 años, con dos niñas... Y lo que más me preocupa de todo es que el tiempo pasa y que gracias a Dios hoy estamos aquí pero no queremos que haya ninguna baja el día de mañana y como eso no lo podemos controlar pues nos queremos casar cuanto antes", ha explicado la cantante.

Soraya Arnelas | GTRES

Un enlace que trae cola, al igual que lo hizo el de Chenoa, por la comentada lista de invitados que asistirán a la ceremonia. Así, la artista extremeña ha afirmado que, como ya comentó, "a mis compañeros de 'Operación Triunfo', como no tenía contacto con ellos, pues no los iba a invitar".

"Sí que estará Chenoa porque Chenoa es amiga", revela alto y claro y cree que "al final tampoco hay que dar tantas explicaciones" porque, como confiesa con naturalidad, "va a estar el que está en mi día a día en mi vida y sin rencores y sin nada, ninguno de mis compañeros me ha venido a decir nada", tal y como puedes ver en el vídeo que compaña a la noticia.

Sin embargo, el hecho de que no haya contacto entre ellos no quiere decir que exista una mala relación: "Para mí en un día tan especial no quiero 500 personas ni 300 personas, quiero una boda en la que estemos los que tenemos que estar, algo especial, algo pequeñito".

Una lista de invitados en la que tampoco ha habido hueco para Edurne, con quien la cantante confiesa no haber hablado: "Entiendo que habrá dicho 'pues es normal', tampoco espero yo estar invitada a la suya. Es que si no tenemos contacto... no creo que se lo haya tomado a mal, la verdad. Yo le tengo muchísimo cariño y mucho respeto, pero no tengo contacto con ella".