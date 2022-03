Sonia Ferrer revela la fecha de su boda con Sergio Fontecha

Hace aproximadamente un año y medio que comenzó la historia de amor entre Sonia Ferrer y el policía Sergio Fontecha y ya se encuentran ultimando todos los preparativos de la boda.

Y es que la fecha se encuentra a la vuelta de la esquina, tal y como ha confirmado la propia Sonia Ferrer. La presentadora acudió al desfile de Hannibal Laguna, en la semana de la moda de Madrid, donde habló muy entusiasmada y feliz de su enlace, y celebró que ya tenían fecha exacta.

La fecha y el vestido de boda

La fecha ya la tienen confirmada, pero quién diseñará el vestido de novia no está tan claro: "En Hannibal se puede confiar para cualquier cosa porque es fantástico, pero no lo sé todavía" comenzó diciendo Sonia.

"Lo que sí que sé ya es la fecha. Ha sido complicadísimo para mí conseguir una fecha porque todas las ceremonias del 2020 se pasaron a 2021 o 2022, con lo cual, estaba todo hasta arriba. Además, yo quería algo cerca de casa, algo campestre donde pudiese llevar a mis animales… pero ya la tengo. Así ya por fin puedo hacer invitaciones".

La boda será finalmente el próximo verano, exactamente el 30 de julio, y Sonia admite que va un poco justa de tiempo, pero "no he querido pensar en nada del vestido porque no sabía si me podía casar en verano".

También aseguró que se encuentran muy felices y emocionados, también Sergio, que se encuentra "muy nervioso porque no queda nada, hay que organizarlo todo todavía… Él es muy organizado, pero yo también, eso es fantástico. Es maravilloso, se nota en todo, en la convivencia, en todo" concluyó Sonia.

Ahora que ya tienen la confirmación, ambos están muy felices, y se pueden dedicar al 100% en planear la boda perfecta, y encontrar el vestido para la ocasión.

