Sofía Cristo reacciona enfadada a las fotos de su irreconocible rostro tras su última operación estética

Los retoques estéticos están cada vez más a la orden del día. Muchas mujeres, y hombres, se ponen en manos de profesionales para cambiar algún aspecto con el que no se sienten cómodos o conformes obteniendo resultados satisfactorios y otros, que no lo son tanto.

Algunas caras conocidas han optado por hacerse esos cambios faciales o corporales para sentirse a gusto consigo mismos. Ejemplo de ello podría ser la influencer María Pombo quien recientemente pasó por quirófano para hacerse una reducción de pecho. Una intervención con la que se siente muy contenta y que ha ido compartiendo con sus seguidores.

Otra de las famosas que han salido felices de la sala de operaciones ha sido la hija de Paz Padilla, Anna Ferrer. La joven tomo la decisión de realizarse una rinoplastia, un cambio que le tenía muy preocupada y del que está satisfecha al no ver que la expresión de su rostro cambiara y siendo perfectamente acorde al resto de su cara.

Estas son solo algunas de las muchas famosas que se han sometido a cirugías estéticas, televisivas o influencers como Rocío Osorno, Irene Rosales o Rocío Flores. Una larga lista a la que se suma ahora Sofía Cristo siendo incluso portada de la revista 'Semana', el medio que ha capturado los primeros paseos de la hija de Bárbara Rey tras su paso por el quirófano.

La televisiva ha sido la protagonista y el centro de las miradas este 23 de marzo. Un día en el que ha sorprendido a todos por los retoques que se ha realizado recientemente. Un cambio que es todavía reciente y que sigue hinchado, un detalle que se ha podido ver claramente en las imágenes publicadas por el mencionado medio.

Las impactantes instantáneas dejan entrever el rostro de la DJ, que no es la primera vez que decide realizarse una intervención estética. Según la revista mencionada con anterioridad, en esta ocasión ha elegido un 'FaceTite'. Una técnica con la que se logra mejorar la flacidez de la piel, manteniendo el rostro más firme.

Asimismo, entre los retoques ha querido retirar la silicona que en una anterior intervención se había inyectado en los labios, extrayendo también la grasa de la papada y realizándose un tratamiento para suavizar las marcas de acné. Es difícil saber si Sofía Cristo estará contenta con el resultado obtenido, pero faltan aún algunas semanas para conocer cómo se verá finalmente, cuando pueda ser retirado el vendaje compresivo que le cubre la mayor parte de la cabeza y la cara y que impide, junto a la inflamación, apreciar los retoques.

Ahora, lo que sí hemos podido conocer es la reacción de la madrileña de 38 años a las imágenes publicadas. Y es que, a través de sus Instagram Stories, Sofía se ha pronunciado muy indignada y enfadada a las fotografías de su rostro: ''Me importa una mierda'', ha hecho referente a ellas.

''Entiendo que hay gente que llena su vida con los cotilleos de otros porque no cuidan sus propias vidas. Pero cuando yo me haya recuperado y esté aún más bella con mi cara fina y definida y con mim boquita de piñón, vosotros seguiréis cotilleando mierda y yo haciendo lo que me gusta y ganando pasta, disfrutando de mi familia y encima siendo un pibonazo'', ha concluido tajante.

Sofía Cristo reacciona muy enfadada a las fotos de su irreconocible rostro | Instagram

