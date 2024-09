Shaila Dúrcal responde a los rumores de enemistad entre Isabel Pantoja y Rocío Dúrcal

El pasado mes de julio surgieron rumores sobre una posible enemistad entre Rocío Dúrcal e Isabel Pantoja. Entonces, Shaila Dúrcal desmintió rotundamente esta información, y ahora ha demostrado que la tonadillera sigue siendo parte de su familia con una colaboración inesperada. Será este sábado, 7 de septiembre, cuando ambas se suban al escenario para brillar. Pero antes han tenido un reencuentro del que la hermana de Carmen Morales ha hablado abiertamente.

Un reencuentro que han compartido en sus redes sociales y donde se aprecia esa conexión y ese cariño que se tienen desde hace décadas. Pero, ¿cómo surgió esta colaboración? "Gracias a vosotros, que siempre me preguntáis. Me preguntaron sobre ella y hablé muy bonito del corazón, porque me gusta mucho, la admiro mucho como artista (…) Se puso en contacto conmigo y me quiso invitar", ha explicado para los micrófonos de Europa Press.

La vida ha vuelto a juntarlas, pudiendo compartir confidencias y recordar aquellos tiempos en los que Isabel Pantoja y Rocío Dúrcal eran amigas. Y sí, ha vuelto a desmentir todo los rumores de enemistad, subrayando que la madre de Kiko Rivera ha sido siempre parte de su familia: "Son contemporáneas (…) Cada una tenía un sello muy particular, una forma de cantar, y eso me ha gustado mucho, que se complementaban unas a otras".

Shaila Dúrcal habla de su colaboración con Isabel Pantoja | Europa Press

Aunque ha querido dejar la polémica a un lado, confesando que no suele enterarse de los rumores que circulan de su madre, ha hecho hincapié en la bonita relación que compartieron: "Creo que esas cosas salen porque ahora ya no está mi madre, pero no, nada que ver. Ellas eran amigas y creo que era muy bonita la época donde podían eso, como te decía antes, ir por toda España de una forma más cercana al público".

Es por ello que este reencuentro ha sido muy importante para Shaila: "Verla hoy por hoy me hace mucha ilusión, porque ya no está mi mami, ya no está nuestra Juri tampoco, nos queda Raphael… A todos los considero una extensión de mi familia, siempre".

Shaila Dúrcal e Isabel Pantoja, juntas en concierto | Instagram

Será este sábado cuando Shaila Dúrcal e Isabel Pantoja compartan un momento muy especial encima del escenario, en concreto en la Plaza de Toros de Valencia donde, probablemente, homenajeen a la gran Rocío Dúrcal. Y es que, a pesar de que la tonadillera compartió muchos momentos con su familia, con ella, al ser la pequeña, no pudo estar tanto tiempo: "Siempre andaban de gira. Ahora, que soy más mayor, me la voy a disfrutar mucho".

Es tiempo de recuperar el tiempo perdido y volver a unirse. "Es como si fuera una prima, una tía, algo de la familia. Es algo que, al no tener a mi madre, creo que también me agarro mucho a esas memorias de esa época y me encanta revivirlo. Quiero que me cuente cositas que vivían, que convivían", ha dicho de Isabel Pantoja. Una forma de mantener siempre vivo el recuerdo de su madre, una de las cantantes más queridas de nuestro país.