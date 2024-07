Shaila desmiente que su madre, Rocío Dúrcal, e Isabel Pantoja fuesen enemigas: "A mí no me consta"

Carmen Morales ha vivido uno de sus días más especial, la actriz ha estrenado este jueves El novio de España, en el teatro de la Latina de la mano del director Juan Carlos Rubio, interpretando la marquesa de Cangas. Un evento que no se ha podido perder su hermana Shaila, que como en todos los momentos de su vida ha estado para ser testigo.

El novio de España se trata de una comedia musical Ambientada en 1952, durante el rodaje de la película Violetas imperiales, protagonizada por los inolvidables Luis Mariano y Carmen Sevilla, personajes centrales de este montaje que es homenaje al amor, la libertad y a inolvidables canciones.

Shaila confesaba a Europa Press que es un día "muy importante" y que "estoy muy ilusionada" por su hermana, ya que "me encanta verla disfrutar y desenvolviéndose en lo que más ama, que es el teatro". Además, se acordaba de su madre y desvelaba que "estaría en una esquinita con un clinex llorando porque le hacía mucha ilusión vernos en un escenario, sabía que nos encantaba, siempre me la imagino".

Carmen Morales, su madre Rocío Dúrcal y su hermana Shaila Dúrcal | Gtres

Siempre en su recuerdo, la artista comentaba que su madre sigue muy presente en sus vidas porque "es una maravilla ver cómo mi madre sigue pasando a través de las generaciones y es muy bonito ver a mi hermana y a mí continuar con el legado".

Además, le preguntaban por la casa que ha comprado en Torrelodones, donde se crio con sus padres y confesaba que "es la casa donde voy a estar cada vez que venga a España", a la que "yo llamo casa Dúrcal" porque "es algo muy bonito, es la casa donde me he criado y poder tener a mi familia, a mi hija... es algo que me hace mucha ilusión".

Shaila Dúrcal haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Europa Press también aprovechaba la ocasión para preguntarle por las diversas informaciones que salieron a la luz hace unos días sobre una posible enemistad entre Rocío Dúrcal e Isabel Pantoja.

Isabel Pantoja, en su concierto de Almería | Gtres

Atónita, Shaila expresaba que "lo que he vivido, a mí no me consta, siempre he sido muy peque para decirte cómo ha sido la relación, pero siempre he visto que eran grandes amigos" y se deshacía en elogios hablando de Pantoja: "Yo la quiero mucho, es una gran artista, es una artista muy completa".

Por último, al mencionarle la supuesta boda de su amigo Luis Miguel con Paloma Cuevas, la cantante aseguraba que "no tengo ni idea, la verdad es que no me consta", pero dejaba claro que "yo les veo felices, lo poco que he visto porque no he podido estar con ellos, me encantan".