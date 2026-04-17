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Sergio Rico, tres años después del accidente que sufrió en El Rocío y por el que quedó en coma: "Todo está pasado"

El portero Sergio Rico hace balance de su vida tras el grave accidente que sufrió en 2023 y asegura que atraviesa un momento de felicidad junto a su mujer, Alba Silva, a la espera de su segundo hijo.

Sergio Rico

Vídeo: Europa Press Foto: Europa Press

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José María
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Han pasado ya tres años desde el grave accidente que puso en vilo a todo el mundo del fútbol y dejó a Sergio Rico en coma inducido durante semanas. Ahora, completamente recuperado, ha dejado claro con una gran sonrisa que el pasado queda atrás.

A su llegada a la plaza de La Maestranza, en Sevilla, donde acudía para disfrutar de una tarde de toros, el futbolista se ha mostrado cercano y optimista. "Bien, genial. La verdad que gracias a Dios todo bien. Después del susto y todo pasado, ya todo bien".

Sergio Rico con la prensa
Sergio Rico con la prensa | Europa Press

Visiblemente recuperado, Rico ha dejado claro que ahora su prioridad es disfrutar del presente a tope. "A disfrutar de nuestra cultura y la tauromaquia", añadía, mostrando su ilusión por retomar poco a poco su rutina.

Pero si hay algo que le llena especialmente de felicidad en estos momentos es su familia. El futbolista está a punto de convertirse en padre de nuevo junto a Alba Silva. "Claro que sí, esperando el segundo".

Sobre su mujer, no han faltado las buenas palabras: "Bien, muy bien. Todo perfecto", ha respondido, dejando ver la estabilidad y el buen momento que atraviesan como pareja. Así, Sergio Rico deja atrás uno de los capítulos más duros de su vida para centrarse en el presente, marcado por la recuperación, la familia y la ilusión de lo que está por venir.

Alba Silva y Sergio Rico
Alba Silva y Sergio Rico | Gtres

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