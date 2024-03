Sara Sálamo confiesa que todavía no ha empezado con los preparativos de su boda con Isco Alarcón: "No me da la vida"

El pasado mes de noviembre, Sara Sálamo volvió a ser protagonista de la actualidad -esta vez por nada que ver con su estilo-. ¿El motivo? El anuncio de su compromiso con Isco Alarcón después de seis años de relación y dos hijos en común: "Hoy regresamos del viaje donde uno de nuestros hijos aprendió a escribir papá y mamá durante una cena en familia… Donde reímos, nos besamos y nos abrazamos mucho los cinco. Y donde nos prometimos no solo querernos de aquí a Marte sino: para toda la vida. ¡Nos casaaaaaamos!".

Ahora, la actriz ha vuelto a aparecer en la alfombra roja del Festival de Málaga para presentar La Manzana, confesando para los micrófonos de Europa Press cómo lleva los preparativos de la boda. "Hoy es un día muy especial para mí. Debuto como directora, como guionista, y estoy muy feliz por lo que estoy viviendo", ha dicho con una sonrisa. Y es que, hace tres años, Sara apostó por seguir formándose en el mundo de la interpretación y poder probar así otras facetas dentro de la profesión. Un giro en su carrera del que está muy orgullosa su familia.

Sin embargo, no es tarea fácil compaginar el mundo laboral con la maternidad y, como ella misma ha confesado, lo ha hecho "como se puede". Eso sí, contando con el mejor equipo, su futuro marido: "Como buenamente podemos. Tener hijo no es fácil para conciliar con el trabajo, pero nos vamos apañando".

Respecto a los preparativos de la boda que anunciaron hace apenas unos meses, Sara ha confesado que ahora mismo no es una prioridad, ya que tanto ella como Isco están centrados en el trabajo: "Estoy muy metida en esto. Estoy rodando un documental, la posproducción de mi segundo corto, el estreno… No me da la vida". Pero todas las miradas están puestas en su look que, como viene haciendo desde tiempo atrás, seguro que será diferente y rompedor.

Sara Sálamo en el Festival de Málaga | Gtres

Sara Sálamo ha sabido despegarse de la etiqueta de Mujer De y ser reconocida por sus trabajos. Su faceta reivindicativa siempre ha dado mucho de qué hablar, y tiene claro que seguirá alzando la voz por los derechos de las mujeres: "Creo que vamos dando pasitos y ya hay una conciencia de ello, así que yo creo que vamos en el buen camino. Vamos nosotras también a contar historias y a contarnos nosotras, que es importante".