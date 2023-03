El reivindicativo mensaje de Sara Sálamo en el 8M: "No felicitaciones, no descuentos en tiendas ni el día libre"

Hoy, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, una jornada reivindicativa y de movilizaciones para denunciar la violencia machista (en lo que llevamos de año, diez mujeres han sido asesinadas, 1.192 desde 2003) y la feminización de la pobreza (las mujeres son las más afectadas cuando las condiciones de vida empeoran). Entre otros muchos motivos, se reclama, además, un modelo laboral que permita la conciliación laboral y se exige una mejora de las pensiones.

Por todo esto, se ha convocado una huelga y varias manifestaciones por todo el país. También se han organizado otros actos en los que se han invitado a personajes famosos. Este es el caso de Sara Sálamo, que ha recibido una invitación para asistir a un cóctel al cual ha rechazado ir.

Estos son los motivos de Sara Sálamo para rechazar la invitación

"Buenos días, Sara, espero que estés bien. Se acerca el Día Internacional de la Mujer y para la ocasión, nos gustaría invitarte a nuestro cocktail". Así empieza el mensaje que le ha llegado a la actriz y que ha compartido hoy en su cuenta de Instagram.

En su respuesta, Sálamo ha querido reflejar la reivindicación y los motivos por los cuales hoy las mujeres salen a las calles: "El 8 de marzo es un día en el cual intentamos visibilizar y combatir las agresiones sistemáticas contra la mujer: violaciones, abusos, techos de cristal, conciliaciones utópicas… En fin, que el planeta deje de ser un lugar hostil sólo por ser una mujer. Y consigamos algo tan básico como derechos humanos".

Por eso, la actriz ha rechazado la invitación a este acto: "No creo que emplee ese día en irme a un cóctel o pretenda tener un descuento en ropa. Espero compartir con vosotros otra ocasión".

Para completar su negativa a ir, en el texto de la publicación ha querido recordar a una de las mujeres asesinadas presuntamente por su expareja el pasado 3 de marzo. Se llamaba María del Carmen, tenía 39 años y la mataron en el portal de su casa en Zaragoza. Su hijo de 6 años lo presenció todo.

"Pedidos dejar de ser asesinadas, violadas, abusadas de forma estructural y sistemática… También equidad profesional y social", añade Sálamo, para finalizar de esta manera contundente: "No felicitaciones, descuentos en tiendas o tener el día libre. Gracias".

La reacción de sus seguidores

Este post ha sido aplaudido por muchas de sus seguidoras, que han querido mostrarle su apoyo en los comentarios. "Tener principios", "muy bien dicho", "bravo, nada que celebrar y mucho que reivindicar", "brava siempre", "eres mi referente en todo" o un simple "gracias" han sido algunos de ellos.

Pero también ha recibido críticas por parte de otras usuarias. Estas son algunas de las respuestas: "No puedo con tanto postureo. Ponte a trabajar en lo tuyo o en algo para poder decir algo coherente en el día de la mujer trabajadora. Tanta política me mata, de verdad”. "Todo eso para una captura, ¿en serio? ¿Buscáis aplauso fácil y para que te digan que buena persona eres? No hacía falta esa captura si realmente lo haces por la causa".