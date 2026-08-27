Carla Goyanes recuerda a su hermana Caritina dos años después de su muerte: "Mi primera sonrisa fue para ti"

Han pasado ya dos años desde que Caritina Goyanes falleciera repentinamente a los 46 años, apenas tres semanas después de la muerte de su padre, Carlos Goyanes. Un golpe devastador para toda la familia que, a día de hoy, sigue teniéndola muy presente en su día a día.

"Mi primera sonrisa fue para ti", recuerda su hermana, Carla Goyanes, en una emotiva galería de imágenes publicada en su cuenta de Instagram como homenaje en este segundo aniversario. "Todavía me cuesta creer que hayan pasado ya dos años sin ti", lamenta con nostalgia.

La publicación reúne un entrañable álbum de fotografías de la infancia de ambas hermanas. A través de este recuerdo, Carla confiesa que crecer al lado de Caritina "fue uno de los mayores regalos que me ha dado la vida". "Aunque nos llevábamos varios años, siempre fuiste mucho más que una hermana para mí, aunque a veces no se sabía muy bien quién era la mayor", asegura.

La empresaria destaca también la suerte que tuvieron de "crecer en una familia increíble, tan unida y tan llena de amor”, subrayando cómo Caritina siempre fue "de las que hacían que todo fuera más fácil".

Ahora, tras dos años sin su hermana mayor, Carla promete que la "nueva generación" de la familia continuará igual de unida y conservando esa forma "tan suya" de hacer hogar. "Sé que eso es lo que tú querrías", indica en el texto.

"Te echamos de menos todos los días, pero hay fechas en las que es inevitable dar un pasito atrás, dejar que duela un poco más, para después coger impulso y seguir hacia adelante", concluye.

Cari Lapique, con sus hijas Caritina y Carla Goyanes, en septiembre de 2016 | Gtres

Misa funeral en su recuerdo

Este miércoles 26 de agosto se celebró en Madrid una misa funeral en memoria de Caritina Goyanes, a la que acudió Carla acompañada por su marido, Jorge Benguria, y sus hijos.

Carla Goyanes y su familia en la misa funeral en memoria de Caritina | Gtres

A su llegada, la empresaria atendió a los medios de comunicación allí presentes para explicar que se trata de una fecha inevitablemente triste y detalló la razón por la que el resto de la familia no pudo asistir: "Están todos en Sotogrande. Nosotros ya estábamos en Madrid porque los chicos han empezado a entrenar y nosotros ya teníamos compromisos de trabajo".

Durante estos dos años, la empresaria ha estado muy pendiente de sus sobrinos Pedro y "mini" Cari, los dos hijos que su hermana Caritina tuvo con Antonio Matos.

Por su parte, Antonio hablaba hace un par de meses en los Premios SIE 2026 sobre cómo lleva actualmente el hecho de haber perdido a su mujer y la madre de sus dos hijos: "El paso del tiempo lo hace más llevadero, pero bueno... es lo que hay". El empresario explicó que sobrelleva el dolor de la pérdida manteniéndose ocupado y dejándose arropar por sus seres queridos.