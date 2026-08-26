Julio Iglesias se despide de Dolly Parton con un emotivo mensaje: "Tu alma se queda entre las nuestras"

El mundo de la música llora la pérdida de Dolly Parton. La indiscutible reina del country ha fallecido a los 80 años, provocando un alud de mensajes de pésame y homenaje en las redes sociales de artistas de todos los rincones del planeta. Entre todas esas palabras de despedida, una de las más emotivas ha sido la de Julio Iglesias.

"Querida Dolly. Te has ido lejos, como todos nos iremos. Pero tu alma se ha quedado entre todas nuestras almas. Yo, personalmente, tuve la gran suerte de cantar contigo. ¡Qué privilegio tan grande tuve! Nos veremos otra vez. Descansa en paz", ha escrito el cantante y compositor español en una historia de Instagram para despedir a su compañera de profesión.

Story de Julio Iglesias | Instagram

Un dueto inolvidable en 1994

Para entender el vínculo entre ambos hay que remontarse 32 años atrás. En 1994, el padre de Chábeli, Julio y Enrique Iglesias incluyó en su álbum Crazy una inolvidable versión a dúo con Parton del tema When You Tell Me That You Love Me.

La canción, una balada romántica original de Diana Ross (compuesta por Albert Hammond y John Bettis en 1991), aborda la fuerza del amor verdadero y la magia de esos pequeños gestos cotidianos que lo pueden todo.

En aquella grabación, el tono ligero y característico de Dolly y la voz aterciopelada de Iglesias se fusionaron a la perfección, encandilando a la crítica y logrando escalar hasta lo más alto de las listas de éxitos internacionales. Él, como el gran galán; ella, como una mujer de arrolladora personalidad y carácter.

Aunque nunca llegaron a interpretarla juntos sobre un escenario en directo, la buena relación entre ambos se mantuvo con el paso de los años tras coincidir en diversos eventos de la industria, dejando una de las colaboraciones más icónicas de la música de los 90.

Fallece un año y medio después de su marido

El triste fallecimiento de la cantante se produce año y medio después de la muerte de su marido, Carl Dean, quien nos dejó en marzo de 2025 a los 82 años. Durante aquel tiempo, la propia artista confesó en una entrevista para la revista People que se había descuidado para estar completamente volcada en su cuidado: "Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención mientras cuidaba de Carl", reveló por aquel entonces.

Dean y Parton compartieron casi seis décadas de vida. Él fue siempre su mayor pilar y refugio en la sombra, manteniéndose en un discreto segundo plano mientras apoyaba incondicionalmente la vertiginosa carrera de la diva. Por ello, su partida supuso un golpe devastador para la artista.

Según ha informado el portal TMZ, Dolly Parton será enterrada junto al amor de su vida en el cementerio y mausoleo Woodlawn Memorial Park de Nashville, descansando para siempre al lado del hombre que la acompañó tras las bambalinas a lo largo de toda su vida.