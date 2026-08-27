Clara Chía, el mayor apoyo de Gerard Piqué en el último adiós a su abuela: siempre a su lado

Han sido días difíciles para la familia de Gerard Piqué. El exfutbolista ha despedido a su abuela paterna, Lina Rovira Montsant, que falleció a los 102 años, en una ceremonia íntima celebrada este miércoles 26 de agosto en Sant Guim de Freixenet, en Lleida.

Gerard ha contado con el apoyo de Clara Chía durante todo este tiempo. La joven no ha querido separarse de él y ha estado a su lado durante la despedida de Lina, en un momento especialmente complicado para toda la familia.

Gerard Piqué y Clara Chía | Gtres

Todos los detalles de la despedida

La familia se ha reunido alrededor del mediodía en la iglesia del Sagrat Cor de Sant Guim para celebrar el funeral. Gerard ha llegado acompañado por sus padres, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, y ha participado en el cortejo hasta el interior del templo.

El exjugador del Barça se ha mostrado serio y afectado durante la ceremonia. A su lado ha estado Clara Chía, con quien ha compartido buena parte del recorrido hasta la iglesia. Ambos han caminado agarrados de la mano, dejando ver el apoyo de la joven a su pareja en estos días tan difíciles.

Gerard Piqué y Clara Chía | Gtres

A la salida del templo, Gerard se ha fundido en varios abrazos con sus familiares. Clara también ha permanecido cerca de la familia Piqué y ha protagonizado un cariñoso gesto con Joan Piqué antes de abandonar el lugar.

Clara Chía, discreta y pendiente de Gerard

Una vez más, Clara Chía ha optado por mantenerse en un segundo plano. La joven, de 27 años, ha acompañado a Gerard durante toda la despedida, pendiente tanto de él como del resto de sus familiares.

Para la ocasión, ha elegido un estilismo sencillo y discreto, acorde con el momento. Ha llevado una camiseta negra de manga corta, pantalones beige de corte amplio y bailarinas negras, además de unas grandes gafas de sol.

Gerard Piqué y Clara Chía | Gtres

Gerard también ha apostado por la sencillez con un polo blanco, pantalones negros de pierna ancha y mocasines a juego.

Un adiós difícil

Aunque Gerard Piqué siempre ha sido muy reservado con su vida familiar, Lina Rovira Montsant ha estado presente en algunos de los momentos más importantes de su vida.

Su abuela vio crecer al exfutbolista y siguió de cerca sus primeros pasos en el mundo del fútbol. Gerard ingresó en La Masia con solo 10 años y, años después, Lina también fue testigo de su retirada, anunciada en 2022 en el mismo club en el que desarrolló buena parte de su carrera.

Gerard Piqué en su último partido como jugador del Barça, el 5 de noviembre de 2022 | Gtres

Además, Lina llegó a conocer a sus bisnietos, Milan y Sasha, los hijos que Gerard tuvo con Shakira. De esta manera, pudo compartir momentos con varias generaciones de la familia.

Clara y Gerard, cuatro años juntos

En este momento tan complicado, Gerard Piqué ha vuelto a tener a Clara Chía a su lado. La pareja comenzó su relación en el verano de 2022 y desde entonces ha intentado mantener su vida privada alejada de la exposición pública.

A lo largo de estos cuatro años no han faltado rumores sobre su relación ni informaciones que apuntaban a una posible crisis. Sin embargo, ambos han continuado juntos y, aunque son muy discretos, Gerard ha compartido en alguna ocasión fotografías con Clara en sus redes sociales.

En esta ocasión tampoco ha sido necesaria ninguna publicación. La presencia de Clara junto a Gerard durante la despedida de su abuela ha dejado claro que la joven ha querido acompañarle en uno de los momentos más dolorosos para él y para toda su familia.