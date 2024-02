Sara Carbonero comparte el discurso que dio por su 40 cumpleaños: "Es un milagro despertarse cada día"

El pasado sábado, 3 de febrero, Sara Carbonero celebró sus 40 años con una gran fiesta a la que no faltaron todos los seres queridos que no se han separado de su lado en estos últimos años en los que la periodista ha tenido que lidiar grandes batallas en el terreno de la salud.

Muy emocionada y agradecida por la compañía de todos ellos, Sara compartía varias imágenes de la celebración y se mostraba pletórica, probablemente con resaca emocional, después de una noche mágica y súper especial en la que disfrutó de todas las personas que le han demostrado su cariño a lo largo de estas cuatro décadas.

Ahora, de nuevo agradecida por poder seguir disfrutando de la vida junto a la gente que quiere, la periodista ha querido publicar el discurso que dio en su fiesta: "Muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí, porque no hay nadie que no haya venido. Todo el mundo dijo que sí y después, todos habéis colaborado a llegar hasta aquí, sobre todo desde hace cinco años atrás, que me prometí que si llegaba este día iba a ser casi una boda".

En mayo de 2019, Sara Carbonero fue diagnostica de cáncer de ovario; un duro revés que afrontó con toda la fuerza y que superó tras dos años de lucha. En ese momento, le cambió por completo la vida y la forma de ver las cosas, por lo que se prometió exprimir cada minuto como si fuera el último. Y así ha hecho.

"Quería dar las gracias a mis amigas de toda la vida, que sé que les da bastante vergüenza, a estos dos tesoros que tengo aquí, que les ha costado también un poquito, que son la fuerza de cada día, la fuerza de mamá", ha hecho especial mención a sus hijos, de los que presume siempre que puede en las redes sociales. Su primer hijo con Iker Casillas, Martín, nació en 2014, y el segundo, Lucas, en 2016. Seis años después, la pareja anunció que separaban sus caminos, aunque siempre se han mantenido unidos contra viento y marea.

Tanto en los buenos como en los malos momentos, Sara Carbonero ha contado con un ejército de amigos que han estado a su lado y, por este motivo, el discurso que ha dado en su cumpleaños ha estado dedicado a todos ellos: "Yo cuando pensé en esta fiesta más que para mí era para vosotros, para devolveros parte del cariño y del empuje, de cada palabra de aliento. Creo que hay que celebrar la vida porque nos está enseñando constantemente que no hay que dar nada por hecho, es un milagro despertarse cada día".

Sara Carbonero e Iker Casillas presentando a su hijo Martín | Gtres

Y también mencionó a Emi Huelva, hermana de la conocida Elena Huelva que falleció a causa del cáncer y con la que tuvo una gran amistad: "Como decía una persona que está aquí, Emi Huelva, que la vida no se mide en tiempo sino en experiencias, vivencias… Y con todas las personas que estáis aquí he tenido las mejores vivencias de mi vida. Espero que nos queden muchísimos años más para celebrar y brindar. Solo me sale una palabra, que es gratitud".