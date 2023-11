Sara Carbonero desvela que su mayor proyecto es su familia: "Hay que estar encima de la educación emocional de nuestros hijos"

Pese a llevar una vida muy discreta intentando mantenerse al margen del foco mediático, la reconocida periodista y presentadora de televisión Sara Carbonero ha compartido algunos detalles sobre su situación actual, revelando que se encuentra en una etapa muy feliz junto a su pareja, Nacho Taboada.

El equipo de Europa Press ha podido hablar con ella en exclusiva durante la lectura de la convención de los derechos del niño, un acto organizado por UNICEF. La comunicadora no ha dudado en confesar en qué momento está su relación con el cantante: "Yo estoy genial. Todo está muy bien".

Al margen de su situación sentimental, la periodista ha expresado que se encuentra en una etapa tranquila de su vida y está emocionada por los nuevos proyectos que tiene en mente: "La marca va muy bien y estoy escribiendo. Estoy esperando y viendo cositas para volver poco a poco al periodismo de entrevista, que es lo que a mí me gusta".

Sobre un posible regreso a la televisión, Sara no tiene tan claro que vaya a suceder: "Me gusta mucho la radio y el formato podcast y voy a ir viendo, pero ahora mismo mi mayor proyecto es mi familia, un poco mi tranquilidad y el estar aquí en estas causas que me llenan mucho el corazón".

Además de sus proyectos profesionales, Sara también ha destacado su dedicación a la educación de sus hijos. De esta manera, ha confesado que, como todas las mujeres que buscan conciliar familia y trabajo, a veces se siente nerviosa y desbordada: "Todas las mujeres que son capaces de conciliar hoy día con familias y trabajos, sueños, son súper heroínas porque es difícil. No es estar un ratito en casa, es que hay que estar muy encima de la educación emocional de nuestros hijos en este mundo, en esta época que les ha tocado vivir".

Pero, ¿cómo es Sara como madre? "Yo solo te digo que a mí me funciona por el carácter de mis hijos el hablarles mucho más que prohibirles radicalmente, es como decir existe esto, pero pasa esto y esto, y como intentar ganarme su confianza, pero amiga tampoco. Soy su mamá", ha sentenciado. En cuanto a los planes que tiene para Navidad, Carbonero ha confirmado que los pasará en familia, como es costumbre.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez presentan su nueva colección | Gtres

Como embajadora de UNICEF, la periodista no ha perdido la oportunidad de destacar la importancia de colaborar con organizaciones que velan por el bienestar de los niños y niñas: "Cada vez que UNICEF nos llama, yo como embajadora orgullosa estoy aquí porque creo que es más importante que nunca alzar la voz en estos tiempos difíciles". Además, ha compartido su experiencia tras su viaje a Senegal en 2017, donde pudo presenciar de cerca la necesidad de ayuda en la infancia: "Son viajes que te cambian la vida, te cambian la mirada".

En ese viaje con UNICEF, Sara visitó varios centros de salud, donde se percató de la falta de medicamentos y vacunas para los niños: "Ahí nos dimos cuenta todos que la ayuda que pedimos es muy importante, que salva vidas". La presentadora ha aprovechado para hacer un llamado a la conciencia colectiva para seguir apoyando a los niños, subrayando que son el tesoro y el futuro de la sociedad.