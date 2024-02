Rosario Mohedano, tajante cuando le preguntan por su ex y padre de su hijo, Antonio Tejado, tras su entrada en prisión

El pasado 10 de febrero, la detención de Antonio Tejado pilló por sorpresa a España entera. Son pocos los detalles que se conocen de la investigación -tan solo que se mantiene en prisión provisional- y poca la gente de su entorno que se ha pronunciado al respecto. Pero parece que a Rosario Mohedano, con quien tuvo una relación y tiene un hijo en común, no le ha sentado bien estar en el ojo del huracán por esta cuestión. Y así lo ha dejado claro en su última aparición pública.

Rosario Mohedano en el evento de Gloria Camila | Gtres

La sobrina de Rocío Jurado no se ha querido perder este sábado la celebración del 28 cumpleaños de su prima, Gloria Camila, en el Centro Comercial Oasiz de Torrejón de Ardoz. Un día con doble celebración para la hija de Ortega Cano, ya que además de soplar las velas, presentó su marca de ropa Bakkus. Y, como era de esperar, contó con el apoyo de su familia, entre los que se encontraban José Antonio y Gloria Mohedano, Rocío y David Flores, José Ortega Cano, Mari Carmen Ortega y Aniceto, además de sus amigos más íntimos.

Rosario Mohedano, Rocío Flores y José Fernando en el evento de Gloria Camila | Gtres

Quien tampoco se quiso perder el gran día fue Rosario, que acudió junto a su madre, Rosa Benito, y quiso subrayar lo unida que está su familia a pesar del vendaval de Rocío Carrasco al que han tenido que hacer frente estos últimos años. "Los que hemos podido venir, estamos (…) A mi tía Rocío le encantaban los días lluviosos y de repente que caiga alguna gota, pero que no estropee el día, a mí me da la sensación de que está y me encanta", expresaba para los micrófonos de Europa Press.

Rosario Mohedano y Rosa Benito en el evento de Gloria Camila | Gtres

De lo que sí que no quiso pronunciarse fue sobre la situación que atraviesa Antonio Tejado, con quien estuvo desde 2007 y 2009 -y fruto de su amor nació su primer y único hijo, Antonio-. Desde el primer momento, Rosario dejó claro que no iba a hacer ninguna declaración sobre el sobrino de María del Monte y su entrada en prisión, respondiendo tajante a las cámaras: "Me has dicho que no me ibas a preguntar nada. Por eso te estoy atendiendo, porque me has dicho que no me ibas a preguntar nada sobre eso".

Parece que su historia de amor quedó hace tiempo en el pasado y que, aunque ahora su nombre ha vuelto a sonar con más fuerza que nunca, Rosario no quiere saber nada de Antonio Tejado, y mucho menos de las polémicas que le rodean.