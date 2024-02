UNAS BONITAS PALABRAS

La carta de amor de Rosario Mohedano a su marido Andrés, a quien conoció después de romper con Antonio Tejado

No son buenos momentos para Rosario Mohedano quien, pese a no tener apenas relación con Antonio Tejado, no lo está pasando bien por su ingreso en prisión, sobre todo por el hijo que tienen en común. Pero, en medio del vendaval, se ha querido acordar del gran amor de su vida, su marido Andrés, a quien le ha dedicado unas palabras cargadas de significado.