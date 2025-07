La princesa Leonor, heredera del estilo de la reina Letizia: traje brillante y pendientes de su madre

Una cita anual marcada en rojo en el calendario real y, un año más, han vuelto a deslumbrar con sus looks. Los reyes Felipe y Letizia, junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han reaparecido totalmente conjuntados en los Premios Princesa de Girona. Pero, sin duda, quien ha decidido seguir todos los pasos de la Reina en la moda ha sido la heredera al trono.

En el Gran Teatro Liceo de Barcelona se han hecho entrega de los Premios Princesa de Girona 2025, en sus distintas categorías, a Pablo Sánchez, Manuel Bouzas, Andreu Dotti, Antoni Forner, Valentina Agudelo y Gabriela Asturias.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Girona | Gtres

Para la ocasión, la reina Letizia ha optado por un look más discreto para cederle todo el protagonismo a sus hijas. Ha lucido un esmoquin, que ha recuperado de su vestidor, de Mango, en color negro; combinado con unos pendientes en cascada de Tous. Sin duda, dos guiños a la moda y la joyería catalana que no han pasado desapercibidos.

La reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias | Gtres

La reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias | Gtres

Y, demostrando ser la fiel heredera del estilo de su madre, la princesa Leonor ha escogido un look totalmente a conjunto. Se trata de un esmoquin brillante en azul oscuro, de la firma Bleis Madrid, que ha combinado con un detalle muy especial: los pendientes del joyero de su madre. Son dos pequeños brillantes en forma de lágrima que la reina Letizia estrenó en 2014.

La princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias | Gtres

La princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias | Gtres

Iguales, pero diferentes. Cada una con su estilo, pero dejando claro que la elegancia y la pasión por la moda es hobby de ambas.

La princesa Leonor y la reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias | Gtres

Y la infanta Sofía tampoco se ha quedado atrás. Es más, podemos decir que ha acaparado gran parte de los flashes. Y es que, poco a poco, está cogiendo cada vez más peso en la agenda real y, por supuesto, está siguiendo los consejos de su hermana y de su madre en cuanto a estilo se refiere.

La infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias | Gtres

Para la ceremonia, ha lucido su prenda fetiche: el mono. En esta ocasión, en azul oscuro, de la firma The Are, y con un patrón que ha recordado al look que lució en su graduación el pasado mes de abril. Y es que sí, le queda ideal. Podemos decir que la infanta Sofía ha encontrado su estilo.