Rosanna Zanetti desvela que su hijo Matteo, de 4 años, también utiliza la famosa frase de David Bisbal: "Alucinamos"

Rosanna Zanetti y David Bisbal siempre han sido muy cautelosos con la privacidad de sus hijos. Sin embargo, hace apenas unas semanas, no pudieron frenar la subida de Ella y Matteo al escenario; movimiento que emocionó al público y del que ahora se ha pronunciado la modelo.

Con motivo de la presentación del documental de David Bisbal, su mujer ha atendido a las cámaras de Europa Press: "Ese momento fue loquísimo porque Matteo estaba con su hermana y como David estaba hablando al público, concretamente donde Ella, Matteo se pensó: me está llamando mi padre, voy para allá. Y nadie lo puedo contener. Fue algo muy bonito".

Rosanna Zanetti y David Bisbal en la presentación del documental del cantante | Gtres

Además, ha vuelto a hablar de la privacidad de los pequeños: "Había muchísimas personas y siempre hemos tratado de preservar la intimidad de los niños, y este momento no ayuda. Pero la gente que nos acompaña y nos tiene cariño sabe cómo manejamos las cosas y lo han hecho súper bien".

Rosanna también ha desvelado una anécdota que vivió hace unos días con su hijo de 4 años como protagonista: "¿Te puedes creer que el otro día Matteo le dijo eso a su padre? ¿Cómo están los máquinas? ¿Puedes creer, con cuatro años? Alucinamos". Desde que Bisbal pronunció esa mítica frase de forma espontánea, Matteo la ha incorporado a su lenguaje cotidiano para gastar bromas a su padre.

Rosanna Zanetti y David Bisbal en la presentación del documental del cantante | Gtres

Con esta nueva intervención, Zanetti ha dejado constancia una vez más de la bonita familia que ha creado junto al cantante, el cual se ha mostrado tal y como es en su propio documental. "David no cambia. Cuando le ven en un escenario, en una entrevista, en un photocall, luego llega a casa y es igual. No es que exista un personaje de cara al público y otro de cara a la vida íntima, es siempre así", ha explicado Rosanna.

La modelo también ha contado que en este filme han conseguido recopilar muchos años y mucho material del cantante almeriense, lo que ha conseguido que ella misma se haya emocionado aunque no haya sido parte de todos los años de su vida: "Muchas veces bromeamos que quizás si nos hubiéramos conocidos antes no estaríamos juntos. Al final hemos llegado en el momento perfecto (…) Yo no cambiaría nada de mi pasado".