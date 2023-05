Chenoa, después de 23 años, ¿borraría de su vida su historia de amor con David Bisbal?

A pesar de que hace 23 años que pasaron por la academia más famosa de la pequeña pantalla, los protagonistas de la primera edición de 'Operación Triunfo' continúan de plena actualidad. Hace pocas semanas Gisela sorprendía al confirmar que, durante el concurso, tuvo algo más que una amistad con David Bustamante. Algo que se rumoreó intensamente en su día pero sobre lo que ninguno se había pronunciado hasta ahora.

Unas declaraciones que desataron un gran revuelo y que no sentaron demasiado bien al cantante de 'No soy un superman'. "Era algo que sabía todo el mundo y no hacía falta rescatarlo" aseguraba muy serio en su última aparición pública.

Ahora es Chenoa la que ha querido quitar hierro a la historia de amor que vivió con David Bisbal tras su paso por la Academia. A pesar de que su relación duró cuatro años y fue la más querida por los fans, la jurado de 'Tu Cara Me Suena' prefiere no echar la vista atrás y así responde cuando le preguntan si borraría su historia de amor con Bisbal: "Es muy antiguo eso, 23 años es mucho ya".

A pocos días de celebrarse Eurovisión y después de desearle toda la suerte a Blanca Paloma en el festival, la argentina ha confesado que "no sabe" si se atrevería a representar a nuestro país tras su experiencia como corista de Rosa López en el año 2002.