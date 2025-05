Rosa Benito, muy orgullosa de su hija, Rosario Mohedano, tras la confirmación de sus nietos: "Qué bien lo has hecho"

El pasado fin de semana, Rosario Mohedano celebraba en Brunete, Madrid, la confirmación de sus tres hijos. Un evento donde coincidió con su ex, y padre de su hijo mayor, Antonio Tejado.

Antonio Tejado, en la Confirmación de su hijo | Gtres

Un acontecimiento familiar que se vio ensombrecido por la presencia de la prensa. Horas después de celebrarse la ceremonia, y ante el revuelvo mediático que se ocasionó, Rosario Mohedano estallaba a través de sus redes sociales con este post: "Hemos hecho, en todo momento, todo lo posible por el bien, la estabilidad y la tranquilidad de nuestros hijos y de nada vale".

Rosario Mohedano | Europa Press

Pero el amor y el cariño de la familia puede con todo, y sobre esto reflexionaba Rosario horas después de celebrarse la confirmación de sus hijos: "Mis tres soles tomaron sus sacramentos ayer rodeados de muchísimo, muchísimo amor. Y eso es lo que vale y por eso he luchado cada segundo de mi vida, para que ellos sean felices. No me importa nada más. Gracias mi familia que la adoro, gracias por ayudarme a criar con amor a nuestros chicos".

Una actitud por parte de Rosario de la que su madre, Rosa Benito, está muy orgullosa y así lo reflejaba también a través de su cuenta de Instagram donde publicaba este mensaje dedicado a su hija vía stories: "Qué bien lo has hecho Rosario, criar a tus hijos en el amor es lo más maravilloso para ellos. Gracias por elegirme como madre, cuántas cosas bonitas he aprendido de ti".