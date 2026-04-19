Rocío Osorno opina sobre la relación de Tana Rivera y Roca Rey: "Me encanta, hacen match"

Rocío Osorno se ha pronunciado con cariño sobre la incipiente relación entre su amiga Tana Rivera y Andrés Roca Rey después de que en los últimos días hayan salido a la luz informaciones sobre advertencias y posibles tensiones en su entorno.

Sin embargo, ella ha preferido remarcar lo bien que ve a la pareja y el aprecio que siente por ambos, a quienes trata desde hace años.

Andrés Roca Rey y Tana Rivera en la feria taurina de Brihuega | Gtres

Preguntada directamente por "la pareja que ha formado ahora" la hija de Francisco Rivera con el diestro, no duda en mostrar su entusiasmo. "Me encanta. Bueno, hacen match. Completo. Total. Y Tana es lindísima. Claro que sí", ha comentado a Europa Press.

Con esas palabras deja claro que, desde su punto de vista, encajan a la perfección y que, desde fuera, percibe una conexión real entre los dos, alejándose de cualquier discurso de rivalidad o malos entendidos.

Rocío Osorno | Gtres

Sobre el diestro, también se ha mostrado especialmente cariñosa, destacando que es alguien a quien conoce desde hace "muchos años".

La influencer ha recordando de forma prudente que habla "desde fuera" y que no es ella quien tiene que confirmar nada sobre el estado exacto del romance. Aun así, sus declaraciones han dejado entrever que está feliz por los dos y que les augura un buen futuro.