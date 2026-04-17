Rodri Fuertes y Marta Castro se convierten en padres y el nombre elegido para su hija divide a sus seguidores

La llegada de un bebé suele ser motivo de celebración, pero en el caso de Rodri Fuertes y Marta Castro, la felicidad se ha visto acompañada de una inesperada polémica. La pareja ha dado la bienvenida a su primera hija en común y ha querido compartir el momento con sus seguidores a través de redes sociales, donde también han desvelado el nombre que han elegido.

El nombre, Covadonga, tiene un significado especial para ellos y está vinculado a las raíces asturianas de Marta. Sin embargo, lejos de generar únicamente felicitaciones, la elección ha provocado una oleada de comentarios en sus redes, donde algunos usuarios incluso se han pronunciado con comentarios de lo más ofensivos.

Lejos de ignorar la polémica, Rodri Fuertes ha decidido responder a algunos de estos comentarios en el post, mostrando su descontento con el tono de ciertas críticas. No se ha callado y ha defendido la elección del nombre y ha dejado claro que se trata de una decisión meditada.

A pesar del revuelo generado, la pareja continúa centrada en esta nueva etapa como padres, disfrutando de los primeros días con su bebé. Un momento único que, una vez más, deja claro cómo las redes sociales pueden convertir incluso los momentos más personales en objeto de debate público.