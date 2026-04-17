El rey Juan Carlos, de comida en Sanxenxo antes de las regatas mientras guarda silencio sobre las visitas familiares

Juan Carlos I continúa su estancia en Galicia, donde ha vuelto a dejarse ver en Sanxenxo. El monarca ha salido de la casa de su gran amigo Pedro Campos para disfrutar de una comida en uno de sus restaurantes de referencia en la zona, una tradición durante sus visitas al norte.

El lugar elegido no ha sorprendido a nadie. El emérito ha regresado a D'Berto, una marisquería de referencia donde se siente como en casa y a la que acude siempre que pisa la zona. A la salida, se le ha visto relajado, sonriente y muy cercano con la prensa.

Eso sí, lo que no ha dudado en comentar es el tiempo. "Hace un tiempo estupendo", ha dicho con una sonrisa, dejando claro que está disfrutando al máximo de estos días en Galicia, donde el sol está acompañando más de lo habitual.

Don Juan Carlos entrando en su coche | Gtres

La visita coincide con un fin de semana importante en su agenda, ya que todo está listo para su participación en las regatas, una de sus grandes pasiones. También ha confirmado que los preparativos están en marcha, respondiendo con un breve "sí" al ser preguntado por ello.

Sin embargo, el monarca ha preferido no pronunciarse sobre una de las preguntas que más interés despiertan: la posibilidad de recibir visitas familiares durante estos días. Habitualmente, estos eventos cuentan con la presencia de la infanta Elena y otros familiares, pero en esta ocasión el emérito ha decidido guardar silencio.

Con bastón en mano y ayudado por su equipo de seguridad, don Juan Carlos ha caminado tranquilamente hasta su coche tras la comida. Todo apunta a que va a pasar un fin de semana a su medida: regatas, buena mesa y esa rutina en Sanxenxo que ya se ha convertido en todo un clásico.