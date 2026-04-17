Eugenia Martínez de Irujo, tajante ante la supuesta relación de su hija Tana Rivera con Roca Rey: "Yo no hablo de nadie"

Eugenia Martínez de Irujo ha vuelto a demostrar que, cuando se trata de su familia y más si es de su hija, prefiere mantener la máxima discreción. La aristócrata ha sido peguntada por los medios en medio del creciente interés por la supuesta relación de su hija, Tana Rivera, con el torero Roca Rey.

Lejos de entrar en detalles o confirmar la relación, Eugenia ha sido clara cuando se le preguntaba por el tema: "Yo no hablo de nadie y menos de nadie que no sea yo", ha respondido, dejando claro que no tiene intención de pronunciarse públicamente sobre esto.

Eugenia Martinez de Irujo con la prensa | Gtres

Las preguntas han continuado, intentando arrancarle alguna pista sobre si conoce al torero o si da su aprobación a la pareja. Sin embargo, la Duquesa ha mantenido su postura, repitiendo un breve "yo no digo nada" ante la insistencia de los periodistas.

Su reacción no ha pasado desapercibida, especialmente en un momento en el que el nombre de su hija ocupa titulares por este posible romance.

La noticia de Tana Rivera y Roca Rey ha salido a la luz recientemente y se ha convertido en uno de los temas más comentados en las últimas semanas. Su padre, Fran Rivera, sí que parece que lo dejó confirmado con sus últimas declaraciones.