Rocío Flores se somete a una operación de pecho

Rocío Flores vuelve a pasar por quirófano una vez más, en esta ocasión, para someterse a una operación de pecho. Así lo ha desvelado la influencer en sus redes sociales tras recibir el alta: "Me han dado el alta hoy", y confirmaba a través de historias de Instagram que había sido intervenida: "Me paso por aquí solamente para deciros que todo está bien, todo ha salido genial. Efectivamente, me he operado el pecho".

Flores confesaba: "Tenía muchas ganas de hacérmelo", mediante su cuenta de Instagram donde tiene más de 785 mil seguidores. Además, añadía que se encontraba bien aunque un poco dolorida y con ganas de descansar: "Cuando esté un poco mejor os iré contando todo el proceso. Estoy un poco en reposo y un poco adolorida, pero todo ha salido bien. Muchas gracias a todos los que me habéis mandado un mensaje".

Según ha desvelado Kiko Hernández en el programa presentado por Carlota Corredera al parecer la joven se habría sometido a un aumento de pecho y la cirugía habría tenido lugar en un hospital de Madrid.

Los retoques estéticos de Rocío Flores

No es la primera vez que Rocío pasa por quirófano para someterse a un retoque estético, de hecho, son más de 8 mil euros los que ha invertido en operaciones o retoques: infiltraciones de bótox, de ácido hialurónico, bichectomía, un aumento de labios, una rinomodelación o invisalign, entre otros.

