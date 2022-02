Rocío Flores rompe con su novio Manuel Bedmar tras seis años de relación

El momento en el que una pareja que normalmente comparte su vida amorosa en redes sociales, de repente deja de hacerlo, muchas veces ser una pista de cómo va su relación sentimental. En este caso es lo que ha sucedido con la pareja formada Rocío Flores y Manuel Bedmar.

Seis años de relación, de fotos románticas de aventuras juntos y de repente un vacío absoluto en redes. No pasan tiempo juntos, no se dedican textos bonitos, no comparten instantáneas juntos ni se comentan en las publicaciones del otro. Signos para pensar que su romance podría haber llegado a su fin.

Ha sido la revista 'Semana' la que confirmaba en exclusiva la ruptura entre Rocío y Manuel tras seis años juntos por fuentes familiares a la hija de Antonio David. Tal y como apunta el medio anteriormente citado el motivo de la ruptura habría sido un desgaste por parte de la hija de Rocío Carrasco que se habría desenamorado, así como también señala que no existirían terceras personas en dicha decisión.

La ya expareja se compraba en el año 2020 una casa en una preciosa urbanización en Málaga para comenzar una nueva vida juntos dando a entender que eran una pareja completamente consolidada. Es por esto, que ha sorprendido tanto su separación.

A pesar de tratarse de una situación complicada, el joven habría hecho todo lo que estaba en su mano para intentar salvar su relación, incluso se tatuó el nombre de su hasta ahora pareja. Sin embargo, según el citado medio, muchos eran los problemas que tenía esta pareja. Detonantes que les han llevado a tomar la decisión de tomar caminos separados y seguir cada uno con su vida.

